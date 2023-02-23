Експерт пояснив позицію Заходу щодо термінів постачання зброї ЗСУ

Воїни ЗСУ опановують за кордоном навички володіння новітньою технікою

Іноземні партнери не поспішають надавати для потреб Збройних сил України свою новітню зброю. На те є вагома причина.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Нарешті Захід дав чітко зрозуміти, що причина затримки постачання зброї не в його небажанні це робити", — сказав Снєгирьов.

За його словами, ця причина криється у відсутності в України достатньої кількості підготовлених фахових спеціалістів.

Дмитро Снєгирьов

Тобто, пояснив Снєгирьов, перед тим як передати техніку Україні, треба спочатку навчити українських військових нею користуватися й обслуговувати. А для цього необхідно створити навчальні центри для особового складу та відповідного технічного персоналу.

Як Захід передає Україні зброю

Американський конгресмен Майкл Маккол закликає розпочати вже зараз навчання українських пілотів на літаках F-16. За його словами, Україна повинна отримати всю необхідну зброю, аби захистити власні території.

Українські військові отримають як мінімум два танкових батальйони Leopard 2. До того ж бійцям ЗСУ буде передано Challenger 2, Abrams та AMX-10.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що західні союзники передадуть захисникам України винищувачі. Він наголосив, що авіація життєво необхідна нам як платформа для захисту українського неба.

Фото: REUTERS/Kacper Pempel