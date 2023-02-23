Эксперт объяснил позицию Запада по срокам поставки оружия ВСУ

Раскрыта причина промедления Западом передачи оружия Украине
Иностранные партнеры не спешат предоставлять для нужд Вооруженных сил Украины свое новейшее оружие. На то есть веская причина.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.
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"Наконец-то Запад дал четко понять, что причина задержки поставки оружия не в его нежелании это делать", — сказал Снегирев.
По его словам, эта причина кроется в отсутствии у Украины достаточного количества подготовленных специалистов.
То есть, объяснил Снегирев, перед тем как передать технику Украине, нужно сначала научить украинских военных ею пользоваться и обслуживать. А для этого необходимо создать обучающие центры для личного состава и соответствующего технического персонала.
Как Запад передает Украине оружие
Американский конгрессмен Майкл Маккол призывает начать уже сейчас обучение украинских пилотов на самолетах F-16. По его словам, Украина должна получить все необходимое оружие, чтобы защитить свои территории.
Украинские военные получат как минимум два танковых батальона Leopard 2. К тому же бойцам ВСУ будут переданы Challenger 2, Abrams и AMX-10.
Напомним, министр обороны Алексей Резников уверен, что западные союзники передадут защитникам Украины истребители. Он подчеркнул, что авиация жизненно необходима нам как платформа для защиты украинского неба.
Фото: REUTERS/Kacper Pempel