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Розкрито тактику ведення контрнаступу ЗСУ

14 червня 2023 10:42
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
ЗСУ використовують НАТОвську тактику наступу на ворога
Українська артилерія веде вогонь по ворогу. Фото: Reuters
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Збройні сили України під час розгортання свого контрнаступу з визволення окупованих росіянами територій використовують нову тактику, відмінну від тактики ворога. Вона полягає у поетапному видавлюванні сил агресора з загарбаних ним територій.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"У моменті планування і проведення військових операцій ми відмовилися від радянської тактики. Наразі використовується НАТОвська тактика так званих "жаб'ячих стрибків", — сказав Снєгирьов.

За його словами, ця тактика полягає у поетапному звільненні територій з попереднім створенням передумов для їхнього очищення від ворога. Це також унеможливлює великі втрати серед особового складу і техніки ЗСУ. 

"Результат таких дій є, і він навіть підтверджений самими росіянами: сім населених пунктів вже звільнено", — зазначив військовий експерт.

Як розгортається контрнаступ ЗСУ

Українська армія за добу обстріляла понад 20 районів зосередження російських військ. Були завдані удари по позиціях артилерійських, зенітних, протиповітряних підрозділів РФ, а також знищена станція радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, за подіями російсько-української війни можна слідкувати за допомогою онлайн-карт.

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