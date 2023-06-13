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Ворог змінив тактику ракетних атак

13 червня 2023 11:02
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Названо причину зміни тактики росіянами ракетних ударів
Ракетна атака з корабля. Фото: РосЗМІ.
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупанти вкотре змінили тактику своїх ракетних атак по Україні. Це може бути пов'язане з закінченням старого  бойового арсеналу у ворога і накопиченням нового.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Варто говорити про те, що, скоріш за все  іде знову процес накопичення ракетної зброї. Оскільки вони працюють, як кажуть, з конвеєра: є певна кількість зброї — відпрацювали її", — сказав Снєгирьов.

За його словами, російські окупанти інтенсивно обстрілювали Україну ракетами у травні, і, судячи з усього, наразі у них знову постало питання наявності засобів ураження.

"Тому вони взяли певну паузу. Однак говорити про те, що це якось вплине на подальший хід обстрілів не варто — ця тактика буде використовуватися і надалі. І знову — по житловій інфраструктурі", —  зазначив військовий експерт.

Що сталося 13 червня

Уночі проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі.

Як повідомив голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул на своєму Telegram-каналі, наразі кількість жертв ракетного удару сягнула шести осіб, ще 25 постраждали.

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