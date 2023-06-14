ВСУ используют НАТОвскую тактику наступления на врага

Украинская артиллерия ведет огонь по врагу. Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины при развертывании своего контрнаступления по освобождению оккупированных россиянами территорий используют новую тактику, отличную от тактики врага. Она заключается в поэтапном выдавливании сил агрессора с захваченных им территорий.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"В момент планирования и проведения военных операций мы отказались от советской тактики. Сейчас используется НАТОвская тактика так называемых "лягушачьих прыжков", — сказал Снегирев.

По его словам, эта тактика заключается в поэтапном освобождении территорий с предварительным созданием предпосылок для их очищения от врага. Это также делает невозможными большие потери среди личного состава и техники ВСУ.

"Результат таких действий есть, и он даже подтвержден самими россиянами: семь населенных пунктов уже освобождены", — отметил военный эксперт.

Как разворачивается контрнаступление ВСУ

Украинская армия в сутки обстреляла более 20 районов сосредоточения российских войск. Нанесены удары по позициям артиллерийских, зенитных, противовоздушных подразделений РФ, а также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Напомним, за событиями русско-украинской войны можно следить с помощью онлайн-карт.