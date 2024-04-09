Розстріл українських полонених у Кринках — з'явилися нові деталі розслідування

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

В Офісі Генерального прокурора перевіряють причетність двох російських підрозділів до розстрілу українських військовополонених у Кринках на Херсонщині. Йдеться про окупантів з 328-го та 345-го полку 104-ї дивізії ВДВ РФ.

Про це повідомив керівник Департаменту протидії злочинам Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону.

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Розстріл полонених у Кринках

За словами Бєлоусова, розслідування щодо воєнного злочину розпочали 7 квітня.

"За цей час були проведені деякі невідкладні слідчі дії. Були проведені огляди у відкритих джерелах, були надані доручення до відповідних підрозділів ЗСУ, щоб вони підтвердили інформацію", — сказав Бєлоусов.

Він додав, що наразі прокурори перевіряють причетність до вбивства двох підрозділів РФ.

"Є інформація щодо причетності окупантів з 328-го полку 104-ї дивізії ВДВ РФ. У тому телеграм-каналі росіян, де вперше була така інформація, було згадано 345-й полк цієї ж дивізії. Тобто як мінімум два підрозділи наразі перевіряються", — сказав Бєлоусов.

За словами посадовця Офісу Генпрокурора, одночасно з цим перевіряється інформація й щодо осіб військових ЗСУ, які загинули.

Нагадаємо, на чергове порушення законів війни окупантами відреагував Офіс генерального прокурора України. Там розпочали розслідування вбивства українських військовополонених.

Також на жорстокі дії окупантів відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець.

Крім того, ЗМІ з'ясували, хто віддав наказ стратити українських військовополонених в Кринках.