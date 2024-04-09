Расстрел украинских пленных в Крынках — появились новые детали расследования

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

В Офисе Генерального прокурора проверяют причастность двух российских подразделений к расстрелу украинских военнопленных в Крынках Херсонской области. Речь идет об оккупантов из 328-го и 345-го полка 104-й дивизии ВДВ РФ.

Об этом сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона.

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По словам Белоусова, расследование по военному преступлению было начато 7 апреля.

"За это время были проведены некоторые безотлагательные следственные действия. Были проведены осмотры в открытых источниках, были предоставлены поручения в соответствующие подразделения ВСУ, чтобы они подтвердили информацию", — сказал Белоусов.

Он добавил, что в настоящее время прокуроры проверяют причастность к убийству двух подразделений РФ.

"Есть информация о причастности оккупантов из 328-го полка 104-й дивизии ВДВ РФ. В том телеграмм-канале россиян, где впервые была такая информация, был упомянут 345-й полк этой же дивизии. То есть как минимум два подразделения сейчас проверяются", — сказал Белоусов.

По словам чиновника Офиса Генпрокурора, одновременно с этим проверяется информация и о лицах погибших военных ВСУ.

Напомним, на очередное нарушение законов войны оккупантами отреагировал Офис генерального прокурора Украины. Там приступили к расследованию убийства украинских военнопленных.

Также на жестокие действия оккупантов отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Кроме того, СМИ выяснили, кто отдал приказ казнить украинских военнопленных в Крынках.