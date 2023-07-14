Какая категория военных получит статус лиц с инвалидностью в результате войны — закон

Бесплатное протезирование военных в Украине. Фото: Getty Images

Уже второй год в Украине идет полномасштабная война. Россия регулярно обстреливает наши города и населенные пункты, пытаясь уничтожить инфраструктуру и терроризируя мирное население. Неоднократно страна-террорист наносила ракетные удары по военным учебным заведениям, центрам и воинским частям. Из-за чего государство теряло защитников, многие военные получали ранения, контузии или увечья.

Все это побудило народных депутатов создать и принять в целом новый законопроект №9110, включающий в перечень лиц с инвалидностью в результате войны военнослужащих, получивших ранения во время учеб в военных учебных заведениях, по которым российские оккупанты наносили удары.

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Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.

Кого именно отнесли к людям с инвалидностью

Согласно тексту документа, к лицам с инвалидностью в результате войны отнесли украинских военнослужащих, которые во время службы в воинских частях, высших военных учебных заведениях, заведениях высшего образования с военными кафедрами, получили:

ранение;

контузию;

увечье;

заболевания, повлекшие инвалидность, из-за ракетных, артиллерийских или авиационных ударов, нанесенных в период военной агрессии россии против Украины с 24 февраля 2022 года.

Военный получил статус лица с инвалидностью в результате войны. Фото: freepik.com

Статус инвалидов в результате войны смогут получить лица, получившие ранения, контузии, увечья, травмы или заболевания, несшие службу в статусе:

военнослужащие (резервистов, военнообязанных, добровольцев Сил территориальной обороны) Вооруженных Сил Украины;

Национальная гвардия Украины;

Служба безопасности Украины;

Служба внешней разведки Украины;

Государственная пограничная служба Украины;

Государственная специальная служба транспорта;

военнослужащие военных прокуратур;

лица рядового и руководящего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную налоговую политику, государственную политику в сфере государственной таможенной дела;

лица, входившие в состав добровольческого формирования территориальной общины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;

полицейские, лица рядового, начальствующего состава, военнослужащие Министерства внутренних дел Украины;

Управление государственной охраны Украины;

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины;

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям;

Государственная пенитенциарная служба Украины.

Что меняет законопроект для таких военных

Таким военным предоставляется статус лиц с инвалидностью в результате войны.

Также родственники погибших и умерших из вышеупомянутого перечня будут принадлежать к семьям погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Таким образом, этот документ предусматривает медицинские и социальные гарантии для таких граждан.

Как заявляли народные депутаты, законопроект предусматривает:

льготы;

бессрочное признание группы инвалидности;

предоставление бесплатной психологической помощи;

безвозмездного лечения;

предоставление бесплатной реабилитации в Украине и за рубежом.

О чем говорится в пояснительной записке законопроекта

Как авторы документа отмечают в пояснительной записке, россия неоднократно наносила ракетные удары по военным учебным заведениям и центрам и воинским частям.

"Самые масштабные ракетные удары были нанесены по 184-му учебному центру Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, 169-му учебному центру "Десна" имени князя Ярослава Мудрого и по другим воинским частям", — говорится в тексте.

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