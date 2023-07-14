Яка категорія військових отримає статус осіб з інвалідністю внаслідок війни — закон

Безоплатне протезування військових в Україні. Фото: Getty Images

Вже другий рік в Україні триває повномасштабна війна. Росія регулярно обстрілює наші міста та населені пункти, намагаючись знищити інфраструктуру та тероризуючи мирне населення. Неодноразово країна-терорист завдавала ракетних ударів по військових навчальних закладах, центрах та військових частинах. Через що держава втрачала захисників, багато військових отримували поранення, контузії або каліцтва.

Все це спонукало народних депутатів створити та ухвалити в цілому новий законопроєкт №9110, який включає до переліку осіб з інвалідністю внаслідок війни військовослужбовців, які отримали поранення під час навчань у військових навчальних закладах, по яких російські окупанти завдали ударів.

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Кого саме віднесли до осіб з інвалідністю

Згідно з текстом документа, до осіб з інвалідністю внаслідок війни віднесли українських військовослужбовців, які під час служби у військових частинах, у вищих військових навчальних закладах, закладах вищої освіти з військовими кафедрами, одержали:

поранення;

контузію;

каліцтво;

захворювання, що призвели до інвалідності, через ракетні, артилерійські чи авіаційні удари, завданих у період військової агресії росії проти України з 24 лютого 2022 року.

Військовий отримав статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Фото: freepik.com

Статус інвалідів внаслідок війни зможуть отримати особи, які отримали поранення, контузії, каліцтва, травми або захворювання які несли службу у статусі:

військовослужбовці (резервістів, військовозобов'язаних, добровольців Сил територіальної оборони) Збройних Сил України;

Національна гвардія України;

Служба безпеки України;

Служба зовнішньої розвідки України;

Державна прикордонна служба України;

Державна спеціальна служба транспорту;

військовослужбовці військових прокуратур;

особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи;

особи, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

поліціянти, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України;

Управління державної охорони України;

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України;

Державна служба України з надзвичайних ситуацій;

Державна пенітенціарна служба України.

Що змінює законопроєкт для таких військових

Таким військовим надається статус осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Також родичі загиблих та померлих осіб з вищезгаданого переліку належатимуть до сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Таким чином, даний документ передбачає медичні та соціальні гарантії для таких громадян.

Як заявляли народні депутати, законопроєкт передбачає:

пільги;

безстрокове визнання групи інвалідності;

надання безоплатної психологічної допомоги;

безоплатного лікування;

надання безоплатної реабілітації в Україні й за кордоном.

Про що йдеться в пояснювальній записці законопроєкту

Як автори документа зазначають в пояснювальній записці, рф неодноразово завдавала ракетних ударів по військових навчальних закладах і центрах та військових частинах.

"Наймасштабніші ракетні удари були завдані по 184-му навчальному центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 169-му навчальному центру "Десна" імені князя Ярослава Мудрого та по інших військових частинах", — йдеться у тексті.

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