Германия отправила в Украину новый пакет военной помощи

Также страна запланировала новую военную помощь на будущее

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли, в частности, ракеты для системы ПВО IRIS-T, грузовики и пикапы.

Об этом говорится на сайте Федерального правительства Германии.

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В Украину были доставлены ракеты для системы ПВО IRIS-T, однако количество не сообщается. Также в пакет помощи вошли 13 грузовиков, два 15-тонных автопогрузчика, 12 седловых тягачей и 4 полуприцепа, 12 автомобилей для охраны границы и 2 пикапа.

В будущем Германия планирует передать 14 основных боевых танков Leopard 2A6 с боекомплектом, две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3, две радиолокационные станции воздушного наблюдения, а также 64 седельных тягача и 72 полуприцепа.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус высказался против предоставления Украине немецких истребителей для сдерживания российской агрессии. Он отметил, что такая техника имеет совсем другую дальность полета и огневую мощь.

Кроме того, мы писали, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Известно также, что Франция планирует направить в Украину первые обещанные боевые бронированные машины AMX-10RC — "легкие колесные танки" — уже в начале февраля.