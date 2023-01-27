Германия отправила в Украину новый пакет военной помощи: что в него вошло
Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли, в частности, ракеты для системы ПВО IRIS-T, грузовики и пикапы.
Об этом говорится на сайте Федерального правительства Германии.
-
В Иерусалиме возле синагоги террорист открыл огонь по людям: семеро убитых, десять раненых
-
В порту Одесчины обрабатывается крупнейшее судно с начала 2023 года
-
Если мерзнут ноги: как правильно утеплить обувь зимой
-
Байден сменил руководителя аппарата Белого дома
-
Познакомились в Instagram: принц Гарри в мемуарах рассказал, написал ли первым Меган Маркл
-
Работа для украинцев за границей: какие предложения и сколько готовы платить в Европе
-
Голкипер сборной Украины будет играть за испанский клуб: на трансфере настаивает жена футболиста
-
Последствия ущерба и восстановление: делегация Конгресса США прибыла в Одессу
-
Мы сделаем все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния рф, — Зеленский
-
В мудрости — сила: интересные факты об одесском Доме с совой
Подробности
В Украину были доставлены ракеты для системы ПВО IRIS-T, однако количество не сообщается. Также в пакет помощи вошли 13 грузовиков, два 15-тонных автопогрузчика, 12 седловых тягачей и 4 полуприцепа, 12 автомобилей для охраны границы и 2 пикапа.
В будущем Германия планирует передать 14 основных боевых танков Leopard 2A6 с боекомплектом, две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3, две радиолокационные станции воздушного наблюдения, а также 64 седельных тягача и 72 полуприцепа.
Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус высказался против предоставления Украине немецких истребителей для сдерживания российской агрессии. Он отметил, что такая техника имеет совсем другую дальность полета и огневую мощь.
Кроме того, мы писали, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.
Известно также, что Франция планирует направить в Украину первые обещанные боевые бронированные машины AMX-10RC — "легкие колесные танки" — уже в начале февраля.