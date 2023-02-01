Что нужно для освобождения Херсонщины – эксперт назвал важнейшее оружие

На последнем заседании в Рамштайне согласовано предоставление нового оружия для ВСУ

Получение Вооруженными Силами Украины от западных партнеров ракет с дальностью поражения 150 км позволит взять под огневой контроль глубокие тылы врага на Юге. Это касается территорий всей Херсонской области и Крыма.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Какая ситуация в Херсонской области

"В настоящее время вся оккупированная территория Херсонской области находится под прицелом ВСУ", — сказал Снегирев.

По его словам, в связи с этим стоит упомянуть недавний случай с нанесением ракетного удара по российской военной колонне на Чонгарском перешейке, который фактически является воротами в Крым.

"Если мы держали под огнем вход в Крым, имея средства поражения с дальностью до 85 километров, то после "Рамштайна" 20 января и получение ракет с дальностью поражения 150 км левобережная Херсонщина превратится в тир по отстрелу оккупантов", — заверил военный эксперт.

А принимая во внимание, добавил он, осведомленность Сил обороны о местах концентрации и путях передвижения враждебных целей, удары будут наноситься прежде всего по местам скопления противника.

Какое оружие Запад готов предоставить Украине

Соединенные Штаты могут объявить новый пакет военной помощи для Украины уже на этой неделе. В этом пакете будут ракеты GLSDB, позволяющие бить на расстояние до 150 км.

Напомним, в Вашингтоне не исключают поставку "любых конкретных систем вооружений Украине". Администрация президента США Джо Байдена "тщательно обсудит" с союзниками возможность поставки Украине истребителей F-16.

Власти Великобритании в январе официально подтвердили, что передаст Украине роту танков Challenger 2.

Ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.