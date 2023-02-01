Что нужно для освобождения Херсонщины – эксперт назвал важнейшее оружие

Стало известно, что поможет освободить Херсонщину от оккупантов
Получение Вооруженными Силами Украины от западных партнеров ракет с дальностью поражения 150 км позволит взять под огневой контроль глубокие тылы врага на Юге. Это касается территорий всей Херсонской области и Крыма.
Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
-
РФ распространяет фейковый "документ" о причинах катастрофы с руководством МВД в Броварах
-
Intel сократит зарплаты работникам: гендиректор потеряет 25% оклада
-
В СБУ обнародовали подробности обысков у Коломойского
-
Полузащитник сборной Украины получил тяжелую травму: играть начнет нескоро
-
Лобода анонсировала новую украиноязычную песню, в которой обращается к оккупантам
-
Департамент коммунальной собственности в Одессе окончательно возглавил Александр Ахмеров: что о нем известно
-
ДБР сообщило о подозрении экс-министру энергетики Насалику: что инкриминируют чиновнику
-
Победители государственных закупок не уплатили $400 млн налога, — БЭБ
-
"Сейчас опасно": Лапутина рассказала, когда заработают онлайн-сервисы для ветеранов в "Дие"
-
Топ-чиновник Минобороны растратил 100 млн грн на некачественные бронежители для ВСУ: детали СБУ
Какая ситуация в Херсонской области
"В настоящее время вся оккупированная территория Херсонской области находится под прицелом ВСУ", — сказал Снегирев.
По его словам, в связи с этим стоит упомянуть недавний случай с нанесением ракетного удара по российской военной колонне на Чонгарском перешейке, который фактически является воротами в Крым.
"Если мы держали под огнем вход в Крым, имея средства поражения с дальностью до 85 километров, то после "Рамштайна" 20 января и получение ракет с дальностью поражения 150 км левобережная Херсонщина превратится в тир по отстрелу оккупантов", — заверил военный эксперт.
А принимая во внимание, добавил он, осведомленность Сил обороны о местах концентрации и путях передвижения враждебных целей, удары будут наноситься прежде всего по местам скопления противника.
Какое оружие Запад готов предоставить Украине
Соединенные Штаты могут объявить новый пакет военной помощи для Украины уже на этой неделе. В этом пакете будут ракеты GLSDB, позволяющие бить на расстояние до 150 км.
Напомним, в Вашингтоне не исключают поставку "любых конкретных систем вооружений Украине". Администрация президента США Джо Байдена "тщательно обсудит" с союзниками возможность поставки Украине истребителей F-16.
Власти Великобритании в январе официально подтвердили, что передаст Украине роту танков Challenger 2.
Ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.