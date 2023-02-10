Посла россии в Кишиневе вызвали в МИД из-за пролета ракеты рф над Молдовой

Ракету зафиксировали во время российского обстрела Украины

Посла россии в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдовы. Ему хотят заявить о протесте в связи с пролетом российской ракеты во время обстрела Украины через воздушное пространство Молдовы.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова.

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"Глава дипломатии Республики Молдова Нику Попеску распорядился срочно вызвать в МИД посла российской федерации в Кишиневе Олега Васнецова, чтобы указать российской стороне на неприемлемое нарушение нашего воздушного пространства путем пролета российской ракеты над суверенной территории Республики Молдова", — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что российская сторона продолжает захватническую войну против Украины, а ракетные удары по соседнему государству "непосредственно и негативно влияют на граждан нашей страны".

"Призываем российскую федерацию прекратить военную агрессию против соседней страны, которая влечет за собой многочисленные человеческие жертвы и материальные разрушения", — добавили в министерстве.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы раздались в нескольких областях страны.

В соцсетях сообщали о взрывах в Кривом Роге. По словам главы городской военной администрации Александра Вилкула, на подлете к городу было семь вражеских ракет.

"Кривой Рог. Ничего не выкладываем в интернет. Все остаемся в укрытиях. Еще семь ракет к нам на подлете", — сообщал Вилкул.

Также информировали о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.

В Полтавской и Кировоградской областях работала противовоздушная система обороны. Люди слышали взрывы. Кроме того, взрывы были и в Харькове.

В Киеве сработала ПВО. По словам корреспондентов Новини.LIVE, раздалось несколько мощных взрывов. Позже нардеп Мария Мезенцева заявила, что есть попадание ракет по Киеву. В Голосеевском районе обломки российской ракеты попали в частный сектор. Никто из людей не пострадал. Всего над столицей удалось сбить 10 ракет рф, сообщил мэр Виталий Кличко.

Кроме того, взрывы раздавались в Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковске. Во Львовской области работала система ПВО.

В Укрэнерго сообщили о попадании ракетами по нескольким объектам энергоинфраструктуры.

"К сожалению, имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", — говорится в сообщении.

Добавим, вчера российские солдаты нанесли самую массированную атаку по Запорожью. Так, всего за один час в городе зафиксировали 17 "прилетов", попадание в объект критической инфраструктуры.