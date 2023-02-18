Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области

Украинские военные имеют ограниченные возможности использования БпЛА

На Кременском направлении сложно, однако ситуация контролируемая. Существенного продвижения оккупантов в Луганской области нет.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Рашисты установили мощную РЭБ, поэтому украинские военные имеют ограниченные возможности использования БпЛА.

По словам главы Луганской ОВА, в области заканчивают вагнеровцы. В основном на фронте сейчас находятся мобилизованные оккупанты, прошедшие двухмесячный курс молодого бойца.

"Гражданское население временно оккупированных территорий лишено возможности получать медицинскую помощь. Все медучреждения орки переформатировали под военные госпитали. Людям помогут только в случае, если "ты умираешь", — сообщил Гайдай.

Напомним, в течение суток украинские защитники нанесли пять ударов по районам сосредоточения противника. Бойцы ВСУ поразили позицию зенитно-ракетного комплекса оккупантов.

Также мы писали, несмотря на опасения, что оккупанты могут начать мощное наступление 24 февраля 2023 года, нет никаких подтверждений большого сосредоточения сил рф. Наибольшее достижение рашистов — это серия пробных атак вдоль линии фронта.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай ранее сообщил, что российские оккупационные войска готовятся к круглосуточным атакам на Луганскую область. Для этого захватчики привезли много техники и личного состава.