Буданов объяснил, что означает для Украины конфликт Пригожина по минобороны рф

Конфликт между Пригожиным и Шойгу приближает украинскую победу

Бойцы ЧВК "Вагнер" — самая успешная часть российской армии в Украине. Именно поэтому конфликт между собственником этой военной силы и руководством минобороны рф работает в пользу Украины.

Об этом глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью "Украинской правде".

Успехи ЧВК "Вагнер"

По словам Буданова, "вагнеровцы" являются едва ли не единственной боеспособной частью оккупационных сил.

Даже несмотря на то, что в составе этой группировки воюют зеки, ими руководят бывшие военные.

"Несмотря на потери, они метр за метром понемногу продвигаются вперед. И они действительно единственные, кому это удается", — подчеркнул глава ГУР.

Ссора между Пригожиным и МО

Именно поэтому, отметил Кирилл Буданов, споры между владельцем Вагнера Пригожиным и руководством министерства обороны россии на пользу.

"Чем больше будет ссор и серьезных конфликтов у них внутри системы, тем быстрее придет наша победа", — объяснил главный украинский разведчик.

Напомним, несколько дней назад Пригожин обвинил министра обороны россии Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова в попытке уничтожить его компанию и назвал это предательством родине. По его словам, Шойгу и Герасимов запретили передавать боеприпасы и оказывать поддержку "вагнеровцам", в результате чего руководство группировки вынуждено обращаться в другие подразделения для получения необходимого оборудования и оружия.

Добавим, Буданов ранее отмечал, что российская армия уже начала второе большое наступление, но оно настолько плохо подготовлено, что много его вообще не замечает.

Фото: "Украинская правда"