Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Буданов объяснил, что означает для Украины конфликт Пригожина по минобороны рф arrow

Буданов объяснил, что означает для Украины конфликт Пригожина по минобороны рф

23 февраля 2023 09:43
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Конфликт между Пригожиным и Шойгу приближает украинскую победу
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Бойцы ЧВК "Вагнер" — самая успешная часть российской армии в Украине. Именно поэтому конфликт между собственником этой военной силы и руководством минобороны рф работает в пользу Украины.

Об этом глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью "Украинской правде".

Читайте также:

Успехи ЧВК "Вагнер"

По словам Буданова, "вагнеровцы" являются едва ли не единственной боеспособной частью оккупационных сил.

Даже несмотря на то, что в составе этой группировки воюют зеки, ими руководят бывшие военные.

"Несмотря на потери, они метр за метром понемногу продвигаются вперед. И они действительно единственные, кому это удается", — подчеркнул глава ГУР.

Ссора между Пригожиным и МО

Именно поэтому, отметил Кирилл Буданов, споры между владельцем Вагнера Пригожиным и руководством министерства обороны россии на пользу.

"Чем больше будет ссор и серьезных конфликтов у них внутри системы, тем быстрее придет наша победа", — объяснил главный украинский разведчик.

Напомним, несколько дней назад Пригожин обвинил министра обороны россии Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова в попытке уничтожить его компанию и назвал это предательством родине. По его словам, Шойгу и Герасимов запретили передавать боеприпасы и оказывать поддержку "вагнеровцам", в результате чего руководство группировки вынуждено обращаться в другие подразделения для получения необходимого оборудования и оружия.

Добавим, Буданов ранее отмечал, что российская армия уже начала второе большое наступление, но оно настолько плохо подготовлено, что много его вообще не замечает.

Фото: "Украинская правда"

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

10:50 Сдавал позиции ПВО вблизи Черного моря: в Одесской области СБУ задержала агента рф

Новина з відео

10:47 Бівшая подопечная Могилевской сбежала в россию и начала сотрудничество с путинистом Бардашем

10:42 Власть может ликвидировать АРМА: что будет с арестованными активами

10:31 Израиль уничтожил трех палестинских террористов: власти автономии говорят об 11 убитых гражданских

Новина з фото

10:30 Возле границы с Украиной упал российский военный самолет: первые подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:23 Россия заявила, что Украина планирует вторжение в Приднестровье: в Молдове ответили

10:20 Угроза ракетных ударов остается высокой — Братчук

Эксклюзив

10:19 Стало известно, на сколько ВСУ перевооружились по стандартам НАТО

10:12 Philip Morris объяснил, почему не удается выйти из российского рынка

10:02 ​​ По Израилю был нанесен ракетный удар: детали

Новина з відео

10:47 Бівшая подопечная Могилевской сбежала в россию и начала сотрудничество с путинистом Бардашем

Эксклюзив

19:50 "Кремль поставит крест на Приднестровье", — политолог Владимир Воля о возможном признании россией независимости ПМР

Новина з відео

17:45 Фанаты Шакиры выгнали из ресторана Жерара Пике и его новую пассию: видео стало вирусным в сети

Новина з відео

16:35 Цинизм зашкаливает: в "Лужниках" перед выступлением путина спели украинскую песню "Пливе кача"

Эксклюзив

15:17 Впервые с весны в Мариуполе прозвучали мощные взрывы, ставшие шоком для оккупантов: подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:04 Требовала взятку за регистрацию скота: в Одесской области будут судить руководителя ветеринарного участка

Новина з відео

13:55 Австралия впервые отправит на "Евровидение" группу: что подготовили рокеры для конкурса

Новина з відео

13:45 В Одесской области прошли тренировки моряков-пограничников: чему научились воины

Новина з відео

11:10 В Виннице разоблачили вербовщика в ЧВК "Вагнер": подробности

Новина з відео

10:58 Ракетоносители рф могут выйти на боевое дежурство в любой момент, — Гуменюк

Рік великої війни

08:00 И смех и грех: мемы, поддерживавшие боевой дух украинцев в войну

Рік великої війни

07:15 Жилье каких украинских знаменитостей уничтожила российская армия

Эксклюзив

19:50 "Кремль поставит крест на Приднестровье", — политолог Владимир Воля о возможном признании россией независимости ПМР

Рік великої війни

19:45 Как война ударила по благосостоянию украинцев

Эксклюзив

15:17 Впервые с весны в Мариуполе прозвучали мощные взрывы, ставшие шоком для оккупантов: подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Рік великої війни

08:55 Мировые знаменитости, которые приехали в Украину во время полномасштабной войны

Рік великої війни

08:00 Политическая битва: как Украина "завоевала" Запад. Политолог Фесенко подвел итоги

Эксклюзив

08:00 Усыновление в войну: как звездная семья Мирошниченко борется с бюрократией ради ребенка

Рік великої війни

06:00 Украинские реформы во время войны: какие сферы претерпели наибольшие изменения в 2022 году

Эксклюзив

20:00 Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

Актуальное по теме

None 23 Февраль 10:19

"Ничего необычного не будет": Буданов рассказал о планах россии на годовщину вторжения

None 23 Февраль 08:15

ВСУ за сутки уничтожили почти полсотни единиц российской бронетехники: Генштаб обнародовал свежие потери рф

None 23 Февраль 08:05

​​​Генассамблея ООН должна принять украинскую резолюцию по российскому вторжению, — Кулеба

None 23 Февраль 08:15

​​​Путин напомнил, что воюет за "историческую россию": ISW предположил, на кого еще может напасть кремль

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB