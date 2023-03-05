"Безжалостно вырвали сердце": оккупанты в Запорожье ракетой убили 8-месячного ребенка и его родителей
В ночь на 2 марта в Запорожье многоэтажный жилой дом был поражен российской ракетой. Трагедия унесла жизни 13 человек, включая 8-месячного ребенка и его родителей.
Об этом сообщила крестная мама младенца Анна.
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Трагедия в Запорожье
Женщина сообщила о гибели своих кумовей и маленькой Эмилии. Спасатели достали их тела из-под завалов. Анна призналась, что до последнего верила в спасение своих близких, но, к сожалению, они погибли в результате агрессии рф.
"Боль, просто боль, безжалостно вырвали сердце, разбили и покалечили душу. Тысячу слов, за что? Я ждала два дня возле подъезда, молилась и верила, что вас найдут живыми... Почему так? Вечная память и рана на всю жизнь. Легких облаков тебе, моя маленькая и навсегда для меня улыбающаяся девочка, извини что не сохранили", — написала женщина.
Семья, жившая в разрушенном доме, была очень близкой и любила друг друга. Родители супругов дежурили около развалин, надеясь на чудо и спасение их близких.
Родители маленькой Эмилии, Илья и Камила Фурники, родом из села Вербово, которое находится под оккупацией. Они жили на западе Украины в течение длительного времени и были любимыми и уважаемыми в своем окружении.
Эта трагедия оставила навсегда рану в сердцах родных и близких погибших. Боль людей, которые остались без своих близких, неописуема.
Напомним, в ночь на 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Разрушен целый подъезд пятиэтажки.
Вчера, 4 марта, сообщалось об 11 жертвах атаки по дому в Запорожье.
Президент Владимир Зеленский, комментируя ракетный удар по Запорожью, пообещал, что Украина выгонит захватчиков со своей земли. А оккупанты, добавил глава государства, будут отвечать за все совершенное зло.