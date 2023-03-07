Журналисты назвали другое имя расстрелянного украинского военного

Расстрелянный украинец

Украинским военным, которого расстреляли россияне может быть боец 119 бригады ТрО — Александр Мациевский, а не из 30 отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

Расстрелянный украинец

По его словам личность была подтверждена военными 163 батальона и матерью Мациевского.

Журналист указал на несколько факторов, которые свидетельствуют в пользу того, что погибший на видео — это именно Александр Мациевский. В частности, на фото и видео можно увидеть заклеенный пластырем ушиб над правой бровью, который он получил за две недели до гибели, а также зеленый шеврон, который ему подарил командир взвода. Кроме того, Мациевский был похоронен в Нежине 14 февраля, и судмедэкспертиза подтвердила наличие пулевых отверстий в тех же местах, куда попали пули на видео.

Однако обстоятельства попадания Мациевского в плен остаются неизвестными. Его тело было возвращено в Украину в феврале. Бутусов также призвал дождаться официальной информации об этом случае.

Напомним, ранее было обнародовано видео, как после провозглашения фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал видео, как российские оккупанты цинично расстреляли украинского военного за слова "Слава Украине". Он подчеркнул, что каждый российский военный, который пришел в Украину, непременно будет отвечать за это.