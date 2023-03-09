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В Тернопольской области обломки ракеты упали на жилой дом: что известно

9 марта 2023 11:58
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Российская ракета повредила несколько зданий в Тернопольской области, отметил глава ОВА Владимир Труш
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Одна из российских ракет во время утренних обстрелов повредила несколько домов в Тернопольской области. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Об этом сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш.

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Одна из российских крылатых ракет, по которым россияне обстреляли территорию Украины, долетела до территории Тернопольской области.

Падение обломков ракеты имело место на территории Подгаецкой громады региона.

Последствия падения

Обломки ракеты упали в частное хозяйство.

Всего было повреждено пять зданий, одно из них жилое.

Жертв нет, но нужно быть осторожным

По словам главы ОВА, никто из местных жителей в результате инцидентов не пострадал.

"По результатам осмотра обломков взрывотехниками опасных частей не обнаружено, однако место происшествия может быть поражено остатками ракетного топлива", — подчеркнул Владимир Труш.

Напомним, что сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.

Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.

Из-за обесточивания части участков Укрзализныци полтора десятка пассажирских поездов двигаются с опозданием, десять из них опаздывают более чем на час.

Вчасти районов Киева отключили электроэнергию, поэтому у 40% потребителей исчезло отопление.

В соседних с Тернопольской областями Запада Украины также зафиксировано попадание российских ракет.

Но если удар по объекту энергоинфраструктуры Ивано-Франковской области обошелся без пострадавших, то в Золочевском районе Львовской области есть погибшие — по меньшей мере пять человек.

Фото: Telegram Труша

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