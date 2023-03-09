Во Львовской области завершили разбор завалов: собака на руинах уничтоженного дома ждала хозяев

В Золочевском районе в результате ракетного удара погибли пять человек

На месте попадания российской ракеты во Львовской области завершен разбор завалов. Всего погибли пять человек, были уничтожены жилые дома и автомобили.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Разбор завершен

В Золочевском районе Львовской области завершился разбор завалов на месте попадания российской ракеты.

Журналисты "Суспільне Львів", находившиеся на месте трагедии, сфотографировали собаку, которая терпеливо ждала на руинах дома, пока спасатели откопают его хозяев.

Окончательные последствия удара

В результате попадания российской ракеты погибли пять местных жителей — трое мужчин и две женщины, которые в момент удара находились дома.

Также были уничтожены три жилых дома, три автомобиля, гараж и хозяйственные постройки.

Напомним, что сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.

Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.

Из-за обесточивания части участков Укрзализныци полтора десятка пассажирских поездов двигаются с опозданием, десять из них опаздывают более чем на час.

В части районов Киева отключили электроэнергию, поэтому у 40% потребителей исчезло отопление.

Даже в западных регионах Украины было зафиксировано попадание российских ракет. Но удар по объекту энергоинфраструктуры Ивано-Франковской области, к счастью, обошелся без пострадавших.

Фото: "Суспільне Львів" и ГСЧС