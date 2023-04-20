Вагнеровец, который расстреливал украинских детей, просит Путина о помощи

Азамат Улдаров, расстреливавший детей в Украине, опасается за свою жизнь. Фото: скриншот видео Gulagu.net

Бывший заключенный Азамат Улдаров, воевавший в ЧВК "Вагнер" и участвовавший в расстрелах мирного населения в Украине, обратился к Владимиру Путину с просьбой "остановить кровопролитие".

Это заявление Улдаров сделал во время видеоинтервью с основателем российской правозащитной организации Gulagu.net Владимиром Осечкиным 19 апреля.

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"Владимир Владимирович, отец государства, царь, президент Российской Федерации, мы на тебя возлагали надежды. Знал бы я, на что я шел, я лучше досидел бы срок и не пошел туда. Но я это сделал по просьбе Российской Федерации, я пошел родину защищать, за родину встал за свою", — обратился он к Путину.

"Как собак хоронят в ямах"

Как утверждает Улдаров, "вагнеровцев" в Украине бросают на убой, а руководство ЧВК пытается скрыть правду.

"Нас обманывают, вы даже не знаете, бл@@@дь, что там происходит… Они (служба безопасности ЧВК "Вагнер", — ред.) мне сейчас звонят и предлагают, чтобы я скрыл от вас информацию… Я к вам обращаюсь и прошу остановить это кровопролитие. Мы там пачками, бл@@@дь, умираем, понимаешь, пацаны умирают, мальчишки, им по семнадцать лет… Как собак хоронят в ямах, понимаешь?" — сказал Улдаров.

"За что я и моя семья должны страдать?"

Также бывший "вагнеровец" заявил, что служба безопасности ЧВК угрожает его семье.

"Я хочу сказать тебе как есть, ты президент нашей Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, ты мужик, бл@@@дь, исправь эту ситуацию. Здесь меня атакуют уже, хотят арестовать. Уже приезжают, родителям угрожают, матери ЧВК "Вагнер" угрозы кидает", — пожаловался Улдаров.

По словам Улдарова, он не понимает, почему его семья должна страдать.

"Я хочу, чтоб кончилось кровопролитие. Просто мы убиваем друг друга. Если это ваше политическое, вы там решите между собой. За что я и моя семья должны страдать? Не трогайте мою семью. Хотите там уничтожить, победить украинцев — хотя они тоже не при делах, они тоже не понимают, они тоже хотят семью, детей, жить счастливо", — сказал он.

Предыдущие свидетельства

Напомним, в предыдущем видеоинтервью, опубликованном 17 апреля, Азамат Улдаров рассказал об расстрелах мирного населения Бахмута, в том числе нескольких сотен мирных жителей, прятавшихся в подвале одной из многоэтажек. Среди них было около 40 детей. По словам Улдарова, он лично застрелил 5-летнюю девочку.

Другой бывший российский заключенный Алексей Савичев, воевавший в ЧВК "Вагнер", также рассказал о расстрелах мирных жителей в Бахмуте в феврале 2023 года. Кроме того, Савичев признался в том, что по приказу командира с позывным "Гильгамеш" взрывал и поджигал тела расстрелянных украинских военнопленных и российских дезертиров во рву возле консервного завода в Бахмуте.

Также 18 апреля стало известно, что создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что все обвинения в адрес его военной компании в убийстве мирного населения Украины, в частности, детей, являются ложью. Вместе с тем Пригожин подчеркнул, что готов разобраться с теми, кто сделал сенсационные заявления.