Взрыв на Житомирщине – ракетная атака по Украине 5 августа

Пуск ракет. Фото: российские СМИ

Сегодня, 5 августа, в Житомирской области прогремели взрывы. В эти минуты идет ракетная атака по Украине.

О взрывах в Житомирской области сообщают местные СМИ.

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Что известно

"На Житомирщине был слышен звук взрыва", — сообщает "Суспільне".

Взрывы прогремели во время воздушной тревоги.

Власти Житомирщины пока никак не прокомментировали информацию о взрывах.

Напомним, сегодня, 5 августа, Россия нанесла ракетный удар по Украине. Взрывы прогремели сразу в нескольких областях. В частности, кроме Житомирской области, в Запорожской и Хмельницкой областях.