Взрыв на Житомирщине – ракетная атака по Украине 5 августа

Ракетная атака по Украине: взрыв прозвучал в Житомирской области
5 августа 2023 19:14
обновлено: 19:40
Пуск ракет. Фото: российские СМИ
Сегодня, 5 августа, в Житомирской области прогремели взрывы. В эти минуты идет ракетная атака по Украине.
О взрывах в Житомирской области сообщают местные СМИ.
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Что известно
"На Житомирщине был слышен звук взрыва", — сообщает "Суспільне".
Взрывы прогремели во время воздушной тревоги.
Власти Житомирщины пока никак не прокомментировали информацию о взрывах.
Напомним, сегодня, 5 августа, Россия нанесла ракетный удар по Украине. Взрывы прогремели сразу в нескольких областях. В частности, кроме Житомирской области, в Запорожской и Хмельницкой областях.