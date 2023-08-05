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Ракетная атака по Украине: взрыв прозвучал в Житомирской области

5 августа 2023 19:14
обновлено: 19:40
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Надежда Клочко
Редактор
Взрыв на Житомирщине – ракетная атака по Украине 5 августа
Пуск ракет. Фото: российские СМИ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сегодня, 5 августа, в Житомирской области прогремели взрывы. В эти минуты идет ракетная атака по Украине.

О взрывах в Житомирской области сообщают местные СМИ.

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"На Житомирщине был слышен звук взрыва", — сообщает "Суспільне".

Взрывы прогремели во время воздушной тревоги.

Власти Житомирщины пока никак не прокомментировали информацию о взрывах.

Напомним, сегодня, 5 августа, Россия нанесла ракетный удар по Украине. Взрывы прогремели сразу в нескольких областях. В частности, кроме Житомирской области, в Запорожской и Хмельницкой областях.

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