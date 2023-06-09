У Житомирській області уламки ракети пошкодили житлові будинки: загинула людина

Наслідки падіння уламків російської ракети у Житомирській області. Фото: t.me/zhytomyrskaODA

Сьогодні вночі, 9 червня, сили ППО знищили ворожу ракету у Житомирській області. Внаслідок падіння уламків пошкоджено житлові будинки, а також загинула людина.

Про це повідомляє голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

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Наслідки падіння уламків ракети

Бунечко розповів, що за попередніми даними, сили ППО збили одну ракету російських окупантів.

"Внаслідок падіння уламків в місті Звягель зруйновано один та пошкоджено 12 житлових будинків", — повідомив Бунечко.

За його словами, одна людина загинула та три отримали поранення.

Нагадаємо, у четвер, 8 червня, у Черкаській області ворог завдав два ракетних удари по Умані. Внаслідок ворожої атаки постраждали восьмеро людей.

Також ми писали, що 8 червня, російські окупанти вкотре обстріляли місто Херсон. Вони поранили щонайменше трьох людей.

Додамо, попри масштабну екологічну катастрофу через підрив Каховської ГЕС, російські окупанти продовжують обстрілювати затоплені райони Херсона. Загарбники намагаються вбити якнайбільше людей, адже знають, що вони не мають куди сховатися.