СБУ эффектно уничтожила три российских комплекса наблюдения

Пораженный российский комплекс наблюдения. Фото: скриншот из видео

Киберспециалисты Службы безопасности Украины оставили российских оккупантов без трех комплексов наблюдения. Они уничтожили их с помощью дронов-камикадзе.

Об этом сообщает СБУ.

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"Спецы Департамента кибербезопасности СБУ с помощью дронов-камикадзе отключили два комплекса "Гренадер" и один "Муром", — говорится в сообщении.

Российские захватчики использовали их для того, чтобы постоянно следить за территорией и перемещением украинских военных.

Напомним, украинские военные дают достойный отпор врагу на фронте. Кроме "ликвидации" личного состава противника, ВСУ уничтожают и российскую военную технику.

Также мы писали, что украинским военным нужно около 48 единиц истребителей F-16. Этого хватит для освобождения временно оккупированных территорий.

Добавим, фонд "Вернись живым" передал разведчикам комплекс беспилотников. Они имеют радиус управляемого полета до 180 км и способны находиться на высоте до 12 часов.