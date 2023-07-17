Взрыв на Крымском мосту: СБУ официально прокомментировала

Спикер СБУ Артем Дехтяренко. Фото: СБУ

В Службе безопасности Украины сделали официальное заявление о взрыве на Крымском мосту. Там заявили, что "с любопытством наблюдают" за происходящим и раскроют все детали атаки на мост только после победы Украины в войне.

Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии для РБК-Украина.

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Официальное заявление СБУ

"Пока мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки", — сказал Дехтяренко.

И добавил, что все детали организации атаки на Крымский мост СБУ раскроет после победы Украины в войне.

Дехтяренко отметил, что нормы международного права и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага.

Взрыв на крымском мосту

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также стало известно о погибших и пострадавших.

Позже появилось видео первых минут после взрыва на Крымском мосту. На кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднимается густой дым.

Добавим, что оккупационные власти Крыма прокомментировали инцидент на Крымском мосту. Однако конкретные причины взрыва там не назвали.