Стало известно, почему застопорилось русское наступление

Селезнев назвал главный просчет россиян в их контрнаступлении
Контрнаступление российских оккупационных войск по определенным признакам подходит кульминации. Однако главной его проблемой, к счастью для нас, является старый подход у агрессора атаковать сразу по нескольким направлениям при отсутствии необходимых сил и средств.
Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.
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"Вспомним, что враг начал свое контрнаступление в середине января. Однако, не имея в достаточном количестве сил и средств, начал воевать сразу на пяти направлениях", — сказал Селезнев.
Они, в частности, добавил он, пытались давить на ВСУ на Купянском направлении, на Кременной, в районах Соледара, Бахмута, на Шахтерско-Авдеевском направлении, а до этого был еще Угледар.
"В результате произошла громкая пощечина, а КПД от нее — никакой", — резюмировал военный эксперт.
Вместе с тем Селезнев подчеркнул, что в таких действиях путинских генералов есть определенная логика. В частности, атакой на Купянск они хотят прикрыть себе фланг, чтобы в случае прорыва ВСУ не получить удар в бок. То же самое делается и в направлении Угледара. Но враг по-прежнему не рассчитал собственные силы, наше сопротивление и оружие.
"К тому же политическая воля всегда создает проблемы для реализации военных планов. И продвижение в пару сотен метров в неделю в обмен на пару тысяч душ — это такая себе опция", — констатировал военный эксперт.
Как идет российское контрнаступление
россия уже демонстрирует, что не готова к длительным боевым действиям. Об этом свидетельствует дефицит оружия и уменьшение интенсивности и частоты ракетных атак.
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев убежден, что у россии недостаточно сил и средств для наступления на других операционных направлениях, кроме Луганщины и Донетчины. Однако оккупанты пытаются имитировать наступательные действия, например, на Запорожском направлении.