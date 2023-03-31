Почему спала враждебная активность под Бахмутом

Селезнев охарактеризовал состояние войск россиян под Бахмутом
Российские оккупационные войска втрое ослабили активность штурмовых действий под Бахмутом. Однако говорить о том, что враг на этом направлении выдохся рано.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.
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"Под Бахмутом украинским Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию", — сказал Селезнев.
По его словам, в результате сопротивления украинских сил обороны интенсивность боевых действий уменьшилась примерно в три раза.
"Но говорить, что все изменилось в нашу пользу — было бы не справедливо. Равно как и говорить, что россияне совсем истощились под Бахмутом — я бы не стал", — заметил военный эксперт.
При этом Селезнев сообщил, что россияне продолжают наступательные действия в Бахмуте. А снижение их активности в окрестностях города может свидетельствовать о перегруппировке войск и накоплении резервов для новых атак.
Что происходит в Бахмуте
Возле Бахмута оккупанты исчерпывают свои возможности и терпят колоссальные потери.
Как отметил Президент Украины Владимир Зеленский, оборона Бахмута важна для Украины как с военной, так и с политической точки зрения. Ведь потеря города может привести к давлению поиска компромисса.
Вооруженные силы Украины оттеснили российских боевиков от одной из ключевых линий поставок Бахмута, в результате чего у группы "Вагнер" возникли проблемы с личным составом.