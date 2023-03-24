Стал известен принцип построения россиянами оборонных рубежей на Запорожье

Селезнев раскрыл хитрую систему российской обороны на Запорожье
Российские оккупационные войска построили на юге Запорожской области эшелонированную систему обороны. При этом она структурирована таким образом, что может трансформироваться из оборонных действий в наступательные.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.
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"На юге Запорожской области россияне построили 2-ешелонированную оборонную линию из своих частей и подразделений", — сказал Селезнев.
Эта система, обратила он внимание, построена таким образом, что эти части и подразделения, находясь в ней, могут осуществлять как оборону, так и переходить в наступление.
Стоит отметить, продолжил Селезнев, что на захваченных россиянами территориях Запорожья функционирует три крупных узла обороны: Васильевка, Токмак и Мелитополь.
К тому же, к этому активно привлекаются две базы на побережье Азовского моря — Бердянск и Мариуполь.
"То есть россияне готовятся держать удар как только украинская армия перейдет к контрнаступлению", — подчеркнул военный эксперт.
Что происходит на Запорожье
По предварительной информации, 22 марта российские оккупанты нанесли удар по Запорожью из реактивной артиллерии. Вероятно, речь идет о системах залпового огня "Торнадо С".
Российские оккупанты продолжают использовать гражданские учреждения на временно оккупированных территориях в военных целях. В Запорожье захватчики оборудовали школу в полевой госпиталь.
Напомним, 4 марта гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ, который разделяет область на 16 административных единиц, сделав Мелитополь столицей.