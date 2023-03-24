Стал известен принцип построения россиянами оборонных рубежей на Запорожье

Враг готовится к отражению атак ВСУ

Российские оккупационные войска построили на юге Запорожской области эшелонированную систему обороны. При этом она структурирована таким образом, что может трансформироваться из оборонных действий в наступательные.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

"На юге Запорожской области россияне построили 2-ешелонированную оборонную линию из своих частей и подразделений", — сказал Селезнев.

Эта система, обратила он внимание, построена таким образом, что эти части и подразделения, находясь в ней, могут осуществлять как оборону, так и переходить в наступление.

Владислав Селезнев

Стоит отметить, продолжил Селезнев, что на захваченных россиянами территориях Запорожья функционирует три крупных узла обороны: Васильевка, Токмак и Мелитополь.

К тому же, к этому активно привлекаются две базы на побережье Азовского моря — Бердянск и Мариуполь.

"То есть россияне готовятся держать удар как только украинская армия перейдет к контрнаступлению", — подчеркнул военный эксперт.

Что происходит на Запорожье

По предварительной информации, 22 марта российские оккупанты нанесли удар по Запорожью из реактивной артиллерии. Вероятно, речь идет о системах залпового огня "Торнадо С".

Российские оккупанты продолжают использовать гражданские учреждения на временно оккупированных территориях в военных целях. В Запорожье захватчики оборудовали школу в полевой госпиталь.

Напомним, 4 марта гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ, который разделяет область на 16 административных единиц, сделав Мелитополь столицей.