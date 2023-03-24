Став відомий принцип побудови росіянами оборонних рубежів на Запоріжжі

Селезньов розкрив хитру систему російської оборони на Запоріжжі
Російські окупаційні війська побудували на півдні Запорізької області ешелоновану систему оборони. При цьому вона структурована таким чином, що може трансформуватися з оборонної у наступальну систему.
Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.
-
Єдина внучата племінниця Єлизавети II знялася для обкладинки глянцю: рідкісні фото
-
На окупованому Запоріжжі росіяни зомбують дітей мілітарною пропагандою, — Федоров
-
Флоту рф вже не так спокійно у своїй "тихій гавані", — Гуменюк
-
СБУ затримала агента росії, який працював на заводі "Мотор Січ"
-
У НБУ розповіли, коли планують скасувати валютні обмеження
-
На Волині жінка намагалася продати чужу дитину
-
Залужний згадав про ракетний удар по базі окупантів у Бердянську
-
Гурт Linkin Park презентував невидану раніше пісню, відеоряд до якої підібрав штучний інтелект
-
Кількість жертв внаслідок ворожого обстрілу у Костянтинівці збільшилась
-
"Зернова угода": рф намагається маніпулювати світом
"На півдні Запорізької області росіяни побудували 2-ешелоновану оборонну лінію зі своїх частин і підрозділів", — сказав Селезньов.
Ця система, звернув він увагу, побудована в такий спосіб, що ці частини та підрозділи, перебуваючи в ній, можуть здійснювати як оборону, так і переходити в наступ.
Варто зазначити, продовжив Селезньов, що на захоплених росіянами територіях Запоріжжя функціонує три великих вузли оборони: Василівка, Токмак і Мелітополь.
До того ж до цього активно залучаються дві бази на узбережжі Азовського моря — Бердянськ і Маріуполь.
"Тобто росіяни готуються тримати удар як тільки українська армія перейде до контрнаступу", — наголосив військовий експерт.
Що відбувається на Запоріжжі
За попередньою інформацією, 22 березня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю з реактивної артилерії. Імовірно, йдеться про системи залпового вогню "Торнадо С".
Російські окупанти продовжують використовувати цивільні заклади на тимчасово окупованих територіях у військових цілях. На Запоріжжі загарбники обладнали школу у польовий шпиталь.
Нагадаємо, 4 березня гауляйтер Запорізької області Євген Балицький підписав указ, який розділяє область на 16 адміністративних одиниць, зробивши Мелітополь столицею.