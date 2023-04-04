Россияне выбрали новую тактику атак на Авдеевку

Вражеские боеприпасы добавляют проблемы украинским защитникам

Российские оккупационные войска стали чаще сбрасывать на жилые кварталы Авдеевки тяжелые бомбы. Эти боеприпасы россияне переоснащают в так называемые барражирующие бомбы.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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"На прошлой неделе под Авдеевкой стало особенно заметно увеличение активности вражеской авиации. В том числе, бомбардировочной", — сказал Селезнев.

Владислав Селезнев

Он отметил, что с помощью авиации враг сбрасывает так называемые барражирующие бомбы весом от 500 кг и более.

"Эти боеприпасы создают для нас достаточно серьезные проблемы из-за мощности своего заряда и, как следствие, площади поражения", — объяснил военный эксперт.

В то же время он напомнил, что оккупанты заметно начали наращивать интенсивность обстрелов украинского пограничья в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, все чаще используя при этом такие же барражирующие авиабомбы.

Что происходит в Авдеевке

Авдеевка на Донетчине критически важна для врага, поэтому российские войска пытаются взять город в "кольцо". Ситуация в Авдеевке может стать вторым Бахмутом.

Российское военное руководство, вероятно, привлекло к наступлению на Авдеевку ограниченное количество высококвалифицированных подразделений группы "Вагнер". Они пробуют закрепить недавние ограниченные тактические успехи в этом районе.

Напомним, 1 апреля российские оккупанты обстреляли Авдеевку Донецкой области. Противник нанес ракетный авиаудар.

Фото: Aris Messinis / Facebook