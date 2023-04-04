Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Селезнев рассказал, чем оккупанты бомбят Авдеевку arrow

Селезнев рассказал, чем оккупанты бомбят Авдеевку

4 апреля 2023 10:42
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Россияне выбрали новую тактику атак на Авдеевку
Вражеские боеприпасы добавляют проблемы украинским защитникам
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупационные войска стали чаще сбрасывать на жилые кварталы Авдеевки тяжелые бомбы. Эти боеприпасы россияне переоснащают в так называемые барражирующие бомбы.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

Читайте также:

"На прошлой неделе под Авдеевкой стало особенно заметно увеличение активности вражеской авиации. В том числе, бомбардировочной", — сказал Селезнев.

Владислав Селезньов
Владислав Селезнев

Он отметил, что с помощью авиации враг сбрасывает так называемые барражирующие бомбы весом от 500 кг и более.

"Эти боеприпасы создают для нас достаточно серьезные проблемы из-за мощности своего заряда и, как следствие, площади поражения", — объяснил военный эксперт.

В то же время он напомнил, что оккупанты заметно начали наращивать интенсивность обстрелов украинского пограничья в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, все чаще используя при этом такие же барражирующие авиабомбы.

Что происходит в Авдеевке

Авдеевка на Донетчине критически важна для врага, поэтому российские войска пытаются взять город в "кольцо". Ситуация в Авдеевке может стать вторым Бахмутом.

Российское военное руководство, вероятно, привлекло к наступлению на Авдеевку ограниченное количество высококвалифицированных подразделений группы "Вагнер". Они пробуют закрепить недавние ограниченные тактические успехи в этом районе.

Напомним, 1 апреля российские оккупанты обстреляли Авдеевку Донецкой области. Противник нанес ракетный авиаудар.

Фото: Aris Messinis / Facebook

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB