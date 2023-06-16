Названо час, який окреслить результати контрнаступу ЗСУ

Бронетехника ВСУ готовится к наступлению. Фото: Reuters

Российские оккупанты не понимают окончательно замыслов Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно направлений и методов проведения контрнаступления. А их можно будет увидеть не раньше, чем через две-четыре недели.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан І ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

Читайте также:

Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Россияне крайне напряженно и нервно себя ведут, поскольку не понимают крайних замыслов украинского Генерального штаба", — сказал Селезнев.

По его словам, такая ситуация будет длиться ближайшие даже не две, а — четыре недели.

"И таким образом к середине июля станет несколько понятным, каких результатов достигли украинские Силы обороны, задействовал большую часть резервов. Потому что на первом этапе идет разведка сил противника", — отметил военный эксперт.

В то же время он уклонился от прямой оценки характера начала контрнаступления ВСУ.

"Я не готов назвать то, что происходит контрнаступлением, поскольку только три из всех имеющихся бригад у нас задействованы. И, что интересно, никто не знает, куда украинский Генштаб решил направить оставшийся резерв. Бои продолжаются и — тяжелые. снял в том числе с Юга Херсонской области и усугубил те направления, которые считает для себя крайне проблемными", — подчеркнул Селезнев.

Что происходит на фронте

По информации Генштаба ВСУ, в ночь на 16 июня окупанты нанесли удар с помощью двух беспилотников типа Shahed, которые успешно уничтожили силы ПВО. Также за прошедшие сутки россияне нанесли пять ракетных ударов, использовав ракеты Х-101/Х-555 и Х-59.

В то же время за предыдущие сутки, 15 июня, украинские военные более 13 раз ударили по позицям врага, оккупанты потеряли много техники и личного состава.