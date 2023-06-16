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Селезньов сказав, коли контрнаступ ЗСУ перейде в активну фазу

16 червня 2023 10:34
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Названо час, який окреслить результати контрнаступу ЗСУ
Бронетехніка ЗСУ готується до наступу. Фото: Reuters
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупанти не розуміють остаточно задумів Генерального штабу Збройних сил України щодо напрямків і методів проведення контрнаступу. А їх можна буде побачити не раніше, ніж за два-чотири тижні.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Росіяни вкрай напружено і нервово себе поводять, оскільки не розуміють крайніх задумів українського Генерального штабу", — сказав Селезньов.

За його словами, така ситуація буде тривати найближчі навіть не два, а — чотири тижні.

"І таким чином до середини липня стане дещо зрозумілим, яких результатів досягли українські Сили оборони, задіяв більшу частину резервів. Тому що на першому етапі іде розвідка сил противника", — зазначив військовий експерт.

Водночас він ухилився від прямої оцінки щодо характеру початку контрнаступу ЗСУ.

"Я не готовий назвати те, що відбувається контрнаступом, оскільки лише три із всіх наявних бригад у нас задіяні. І, що цікаво, ніхто не знає, куди український Генштаб вирішив направити решту резерву. Бої тривають і — важкі. Ворог підтягнув резерви, які зняв у тому числі з Півдня Херсонської області і посилив ті напрямки, які вважає для себе вкрай проблемними", — наголосив Селезньов.

Що відбувається на фронті

За інформацією Генштабу ЗСУ, у ніч проти 16 червня окупанти завдали удару за допомогою двох безпілотників типу Shahed, які успішно знищили сили ППО. Також упродовж минулої доби росіяни завдали п'ять ракетних ударів, використавши ракети Х-101/Х-555 та Х-59.

Водночас за попередню добу, 15 червня, українську військові понад 13 разів вдарили по позиціях ворога. Окупанти втратили багато техніки та особового складу.

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