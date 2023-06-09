Ворог активізував нальоти фронтової авіації

Від Лимана до Херсона окупанти змінили тактику атак
Російські окупанти на лінії фронту від Лимана до Херсона почали менше використовувати артилерійські системи. Замість них ворог масово застосовує авіаційні засоби знищення живої сили та техніки.
Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.
"Від Лиманського напрямку і до Херсонщини росіяни почали активно використовувати авіацію. При цьому — як штурмову, так і бомбардувальну", — сказав Селезньов.
За його словами, це робиться для того, щоб підтримувати темп вогневого валу.
Тому що, скоріш за все, припустив військовий експерт, у росіян відчувається брак артилерійських боєприпасів.
"На жаль, немає повідомлень, що ми її знищуємо. Ймовірно, є певні складнощі у підрозділів протиповітряної оборони. І ворог це знає, якщо так безстрашно використовує дорогу зброю і цінні кадри", — не виключив Селезньов.
Як відбувається контрнаступ ЗСУ
За інформацією Інституту дослідження війни, українські військові провели контрнаступальні операції з різними результатами щонайменше на трьох ділянках фронту. Активні дії ЗСУ розпочалися з 4 червня.
Аналітики повідомили, що з 4 червня українські війська досягли тактичних успіхів під час обмежених локалізованих контратак у західній частині Донецької області біля кордону Донецько-Запорізької області.