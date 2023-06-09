Ворог активізував нальоти фронтової авіації

Російський багатоцільвий літак Су-35. Фото: РосЗМІ

Російські окупанти на лінії фронту від Лимана до Херсона почали менше використовувати артилерійські системи. Замість них ворог масово застосовує авіаційні засоби знищення живої сили та техніки.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Від Лиманського напрямку і до Херсонщини росіяни почали активно використовувати авіацію. При цьому — як штурмову, так і бомбардувальну", — сказав Селезньов.

За його словами, це робиться для того, щоб підтримувати темп вогневого валу.

Тому що, скоріш за все, припустив військовий експерт, у росіян відчувається брак артилерійських боєприпасів.

"На жаль, немає повідомлень, що ми її знищуємо. Ймовірно, є певні складнощі у підрозділів протиповітряної оборони. І ворог це знає, якщо так безстрашно використовує дорогу зброю і цінні кадри", — не виключив Селезньов.

Як відбувається контрнаступ ЗСУ

За інформацією Інституту дослідження війни, українські військові провели контрнаступальні операції з різними результатами щонайменше на трьох ділянках фронту. Активні дії ЗСУ розпочалися з 4 червня.

Аналітики повідомили, що з 4 червня українські війська досягли тактичних успіхів під час обмежених локалізованих контратак у західній частині Донецької області біля кордону Донецько-Запорізької області.