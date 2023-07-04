Сержант Маркус розповів, яких втрат зазнала 47-а бригада ЗСУ "Магура"

Майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус. Фото: соцмережі

Головний майстер-сержант 47-ї незалежної механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус стверджує, що його бригада за період "щоденних атак" протягом місяця зазнала втрат менш як 2%. Таким чином він відреагував на заяви про нібито великі втрати бригади, які поширюються у мережі.

Про це Маркус повідомив у соцмережах.

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"Якщо підсумовувати кількість наших полеглих у боях за місяць безперервних військових дій, плюс кількість зниклих безвісти, загальний відсоток буде менш як 2%. Ми в бригаді дуже піклуємося про своїх людей... Всі ці дані зараз конфіденційні, але колись цей час пройде, і ви зможете перевірити мої слова", — зазначив він.

Варто уточнити, що в мережі поширюється інформація нібито 47-ма бригада ЗСУ "Маґура" зазнає великих втрат на фронті.

Нагадаємо, що раніше Валерій Маркус розкритикував журналіста Юрія Бутусова, який виклав у мережу відео з підривом бійців 47-ї бригади на російських мінних полях.

Також він розповів про час штурмів та окопів, забитих трупами російських окупантів.

Крім того, Валерій Маркус показав трофеї бригади "Маґура", зокрема російський танк.