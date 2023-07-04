Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Сержант Маркус розповів, яких втрат зазнала його бригада arrow

Сержант Маркус розповів, яких втрат зазнала його бригада

4 липня 2023 21:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Сержант Маркус розповів, яких втрат зазнала 47-а бригада ЗСУ "Магура"
Майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Головний майстер-сержант 47-ї незалежної механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус стверджує, що його бригада за період "щоденних атак" протягом місяця зазнала втрат менш як 2%. Таким чином він відреагував на заяви про нібито великі втрати бригади, які поширюються у мережі.

Про це Маркус повідомив у соцмережах.

Читайте також:

Втрати бригади Маркуса

"Якщо підсумовувати кількість наших полеглих у боях за місяць безперервних військових дій, плюс кількість зниклих безвісти, загальний відсоток буде менш як 2%. Ми в бригаді дуже піклуємося про своїх людей... Всі ці дані зараз конфіденційні, але колись цей час пройде, і ви зможете перевірити мої слова", — зазначив він.

Варто уточнити, що в мережі поширюється інформація нібито 47-ма бригада ЗСУ "Маґура" зазнає великих втрат на фронті.

Нагадаємо, що раніше Валерій Маркус розкритикував журналіста Юрія Бутусова, який виклав у мережу відео з підривом бійців 47-ї бригади на російських мінних полях.

Також він розповів про час штурмів та окопів, забитих трупами російських окупантів.

Крім того, Валерій Маркус показав трофеї бригади "Маґура", зокрема російський танк.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз