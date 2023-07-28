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Еще одна категория военных получила право на демобилизацию: что нужно знать

28 июля 2023 15:24
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Демобилизация 2023: кто из военных может уволиться со службы по новому основанию
Мать встречает сына-защитника с войны. Фото: Pexels
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Во время действия военного положения в Украине военнослужащие имеют ограниченные основания для увольнения с военной службы. Однако недавно вступил в силу новый закон, дающий возможность демобилизоваться защитникам при еще одном обстоятельстве.

Кто из украинских военных будет иметь такую возможность и какие нюансы нового закона нужно знать, рассказываем дальше в материале.

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Новое основание для увольнения со службы — что говорит закон

Речь идет о законопроекте №8009 о внесении изменений в ст. 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", вступившего в силу после подписания его президентом Украины.

Согласно документу, расширение оснований для увольнения с военной службы касается тех военнослужащих, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации в Донецкой и Луганской областях.

А также тех, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

При этом к родственникам относят:

  • муж/жена;
  • отец мать;
  • дочь/сын;
  • дед/бабушка;
  • родные (полнородные, неполнородные) брат или сестра.

Следует заметить, согласно пояснительной записке к закону, уволиться со службы могут как мобилизованные, так и подписавшие контракт.

 

Как уволиться с военной службы в Украине в 2023 году
Военнослужащий пишет рапорт. Фото: suspilne.media

Как уволиться с военной службы в Украине в 2023 году

Увольнение с военной службы происходит по рапорту военного, к которому он добавляет заверенные нотариально копии документов, подтверждающих его право на увольнение.

Рапорт пишется на имя непосредственного командира и передается по подчинению.

В рапорте на увольнение с военной службы следует отметить:

  • основания увольнения с военной службы;
  • мнение военнослужащего о желании/нежелании проходить службу в военном резерве ВСУ по соответствующей военно-учетной специальности;
  • согласование на исключение из списков личного состава воинской части до момента проведения всех необходимых расчетов (необязательно по желанию);
  • ТЦК по месту жительства, куда будет направлено личное дело военнослужащего и где он будет стоять на военном учете.

Каждый последующий командир расписывается и посылает его дальше по подчинению. В случае подтверждения военному присылают ответ, а воинская часть начинает приготовление к его расчету и увольнению.

В случае отказа военному присылают отказ — тогда он может начать процесс увольнения заново.

Раньше мы писали, как военному уйти в отпуск по семейным обстоятельствам.

Напомним, мы сообщали, может ли военный досрочно расторгнуть контракт во время войны.

Также мы рассказывали, на какие льготы и поддержку от государства в области медицины могут рассчитывать украинские военные.

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