Демобилизация 2023: кто из военных может уволиться со службы по новому основанию

Еще одна категория военных получила право на демобилизацию: что нужно знать
Во время действия военного положения в Украине военнослужащие имеют ограниченные основания для увольнения с военной службы. Однако недавно вступил в силу новый закон, дающий возможность демобилизоваться защитникам при еще одном обстоятельстве.
Кто из украинских военных будет иметь такую возможность и какие нюансы нового закона нужно знать, рассказываем дальше в материале.
Новое основание для увольнения со службы — что говорит закон
Речь идет о законопроекте №8009 о внесении изменений в ст. 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", вступившего в силу после подписания его президентом Украины.
Согласно документу, расширение оснований для увольнения с военной службы касается тех военнослужащих, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации в Донецкой и Луганской областях.
А также тех, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.
При этом к родственникам относят:
- муж/жена;
- отец мать;
- дочь/сын;
- дед/бабушка;
- родные (полнородные, неполнородные) брат или сестра.
Следует заметить, согласно пояснительной записке к закону, уволиться со службы могут как мобилизованные, так и подписавшие контракт.
Как уволиться с военной службы в Украине в 2023 году
Увольнение с военной службы происходит по рапорту военного, к которому он добавляет заверенные нотариально копии документов, подтверждающих его право на увольнение.
Рапорт пишется на имя непосредственного командира и передается по подчинению.
В рапорте на увольнение с военной службы следует отметить:
- основания увольнения с военной службы;
- мнение военнослужащего о желании/нежелании проходить службу в военном резерве ВСУ по соответствующей военно-учетной специальности;
- согласование на исключение из списков личного состава воинской части до момента проведения всех необходимых расчетов (необязательно по желанию);
- ТЦК по месту жительства, куда будет направлено личное дело военнослужащего и где он будет стоять на военном учете.
Каждый последующий командир расписывается и посылает его дальше по подчинению. В случае подтверждения военному присылают ответ, а воинская часть начинает приготовление к его расчету и увольнению.
В случае отказа военному присылают отказ — тогда он может начать процесс увольнения заново.
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