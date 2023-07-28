Демобилизация 2023: кто из военных может уволиться со службы по новому основанию

Мать встречает сына-защитника с войны. Фото: Pexels

Во время действия военного положения в Украине военнослужащие имеют ограниченные основания для увольнения с военной службы. Однако недавно вступил в силу новый закон, дающий возможность демобилизоваться защитникам при еще одном обстоятельстве.

Кто из украинских военных будет иметь такую возможность и какие нюансы нового закона нужно знать, рассказываем дальше в материале.

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Речь идет о законопроекте №8009 о внесении изменений в ст. 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", вступившего в силу после подписания его президентом Украины.

Согласно документу, расширение оснований для увольнения с военной службы касается тех военнослужащих, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации в Донецкой и Луганской областях.

А также тех, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

При этом к родственникам относят:

муж/жена;

отец мать;

дочь/сын;

дед/бабушка;

родные (полнородные, неполнородные) брат или сестра.

Следует заметить, согласно пояснительной записке к закону, уволиться со службы могут как мобилизованные, так и подписавшие контракт.

Военнослужащий пишет рапорт. Фото: suspilne.media

Как уволиться с военной службы в Украине в 2023 году

Увольнение с военной службы происходит по рапорту военного, к которому он добавляет заверенные нотариально копии документов, подтверждающих его право на увольнение.

Рапорт пишется на имя непосредственного командира и передается по подчинению.

В рапорте на увольнение с военной службы следует отметить:

основания увольнения с военной службы;

мнение военнослужащего о желании/нежелании проходить службу в военном резерве ВСУ по соответствующей военно-учетной специальности;

согласование на исключение из списков личного состава воинской части до момента проведения всех необходимых расчетов (необязательно по желанию);

ТЦК по месту жительства, куда будет направлено личное дело военнослужащего и где он будет стоять на военном учете.

Каждый последующий командир расписывается и посылает его дальше по подчинению. В случае подтверждения военному присылают ответ, а воинская часть начинает приготовление к его расчету и увольнению.

В случае отказа военному присылают отказ — тогда он может начать процесс увольнения заново.

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