Демобілізація 2023: хто з військових може звільнитися зі служби за новою підставою

Мати зустрічає сина-захисника з війни. Фото: Pexels

Під час дії воєнного стану в Україні військовослужбовці мають обмежені підстави для звільнення з військової служби. Проте нещодавно чинності набрав новий закон, який надає дозволяє демобілізуватися захисникам за ще однієї обставини.

Хто з українських військових матиме таку можливість та про які нюанси нового закону треба знати, розповідаємо далі в матеріалі.

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Мова йде про законопроєкт № 8009 щодо внесення змін до ст. 26 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", який набрав чинності після підписання його президентом України.

Відповідно до документа, розширення підстав для звільнення з військової служби стосується тих військовослужбовців, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях.

А також тих, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

При цьому до родичів зараховуються:

чоловік/дружина;

батько/мати;

донька/син;

дід/баба;

рідні (повнорідні, неповнорідні) брат чи сестра.

Варто зауважити, згідно з пояснювальною запискою до закону, звільнитися зі служби можуть як мобілізовані, так і ті, хто підписав контракт.

Військовослужбовець пише рапорт. Фото: suspilne.media

Як звільнитися з військової служби в Україні 2023 року

Звільнення з військової служби відбувається за рапортом військового, до якого він додає завірені нотаріально копії документів, що підтверджують його право на звільнення.

Рапорт пишеться на ім'я безпосереднього командира та передається по підпорядкуванню.

У рапорті на звільнення з військової служби слід зазначити:

підстави звільнення з військової служби;

думка військовослужбовця щодо бажання/небажання проходити службу у військовому резерві ЗСУ за відповідною військово-обліковою спеціальністю;

погодження на виключення зі списків особового складу військової частини до моменту проведення усіх необхідних розрахунків (необов’язково, за бажанням);

ТЦК за місцем проживання, куди буде надіслана особова справа військовослужбовця і де він стоятиме на військовому обліку.

Кожен наступний командир розписується та надсилає його далі за підпорядкуванням. У разі підтвердження, військовому присилають відповідь, а військова частина починає приготування до його розрахунку та звільнення.

У разі відмови, військовому присилають відмову ― тоді він може почати процес звільнення заново.

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