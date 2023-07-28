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Ще одна категорія військових отримала право на демобілізацію: що треба знати

28 липня 2023 15:24
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Демобілізація 2023: хто з військових може звільнитися зі служби за новою підставою
Мати зустрічає сина-захисника з війни. Фото: Pexels
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Під час дії воєнного стану в Україні військовослужбовці мають обмежені підстави для звільнення з військової служби. Проте нещодавно чинності набрав новий закон, який надає дозволяє демобілізуватися захисникам за ще однієї обставини. 

Хто з українських військових матиме таку можливість та про які нюанси нового закону треба знати, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Нова підстава для звільнення зі служби — що каже закон

Мова йде про законопроєкт № 8009 щодо внесення змін до ст. 26 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", який набрав чинності після підписання його президентом України. 

Відповідно до документа, розширення підстав для звільнення з військової служби стосується тих військовослужбовців, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях. 

А також тих, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. 

При цьому до родичів зараховуються:

  • чоловік/дружина;
  • батько/мати;
  • донька/син;
  • дід/баба; 
  • рідні (повнорідні, неповнорідні) брат чи сестра.

Варто зауважити, згідно з пояснювальною запискою до закону, звільнитися зі служби можуть як мобілізовані, так і ті, хто підписав контракт. 

 

Як звільнитися з військової служби в Україні 2023 року
Військовослужбовець пише рапорт. Фото: suspilne.media

Як звільнитися з військової служби в Україні 2023 року

Звільнення з військової служби відбувається за рапортом військового, до якого він додає завірені нотаріально копії документів, що підтверджують його право на звільнення.

Рапорт пишеться на ім'я безпосереднього командира та передається по підпорядкуванню.

У рапорті на звільнення з військової служби слід зазначити:

  • підстави звільнення з військової служби;
  • думка військовослужбовця щодо бажання/небажання проходити службу у військовому резерві ЗСУ за відповідною військово-обліковою спеціальністю;
  • погодження на виключення зі списків особового складу військової частини до моменту проведення усіх необхідних розрахунків (необов’язково, за бажанням);
  • ТЦК за місцем проживання, куди буде надіслана особова справа військовослужбовця і де він стоятиме на військовому обліку.

Кожен наступний командир розписується та надсилає його далі за підпорядкуванням. У разі підтвердження, військовому присилають відповідь, а військова частина починає приготування до його розрахунку та звільнення.

У разі відмови, військовому присилають відмову ― тоді він може почати процес звільнення заново.

Раніше ми писали, як військовому піти у відпустку за сімейними обставинами.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи може військовий достроково розірвати контракт під час війни.

Також ми розповідали, на які пільги та підтримку від держави у сфері медицини можуть розраховувати українські військові. 

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