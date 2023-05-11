Что означают последние заявления Пригожина: журналист Игорь Яковенко в эфире Новини.LIVE

Журналист Игорь Яковенко в эфире телеканала Новини.LIVE

Журналист Игорь Яковенко стал гостем прямого эфира Вечір.LIVE. В программе обсудили недавние заявления владельца российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

Вместе с ведущим Вадимом Ярошенко на канале Новини.LIVE обсудили скандальное заявление Пригожина, критику, с которой глава незаконного ЧВК выступил в сторону Минобороны РФ и самого диктатора Путина.

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Также в эфире обсудили парад до 9 мая, который прошел в Москве.

Ранее появилась информация, что Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров шантажом вынудили Минобороны РФ возобновить поставки боеприпасов ЧВК "Вагнер". Рамзан Кадыров вместе с тем пытается восстановить свое влияние в Кремле.

Известно, что 5 мая Пригожин заявлял, что через несколько дней выведет подразделения "Вагнера" из Бахмута. По его словам, "вагнеровцы" покинут город Бахмут, где они уже несколько месяцев не могут победить Силы обороны Украины. Уход подразделений ЧВК "Вагнер" из Бахмута начнется 10 мая.

Напомним, российские специальные службы решили провести зачистку частных милитарных компаний. В частности, формирующихся по национальному признаку — чеченских.