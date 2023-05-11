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Всередині ПВК "Вагнер" стався серйозний конфлікт

11 травня 2023 14:18
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, що сталося з керівництвом ПВК "Вагнер"
Найманці ПВК "Вагнер". Фото: РосЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

У керівництві приватної військової компанії "Вагнер", яку асоціюють з так званим "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним, стався серйозний конфлікт. Адже на перші посади ПВК призначено вельми одіозних осіб.

Про це в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Новини.LIVE

"Цікава ситуація. Пригожин, який постійно заявляв про конфлікт між ПВК і Міністерством оборони, скаржився на нестачу снарядів призначив першим своїм заступником замість Уткіна генерала Мізинцева, який у Міністерстві оборони відповідав... саме за матеріально-технічне забезпечення", — сказав Снєгирьов.

Тобто, пояснив він, призначають людину, яка б мала нести відповідальність за так званий снарядний "голод" і масову загибель членів ПВК.

"Це свідчить про процеси, які відбуваються в середині самого ПВК. А саме — конфлікт зі старою елітою компанії. Адже саме Уткін є утворювачем ПВК, і саме з його легкої руки організація отримала назву "Вагнер", — зазначив військовий аналітик.

Що відбувається у ПВК "Вагнер"

Євген Пригожин і Рамзан Кадиров шантажем змусили міноборони РФ відновити постачання боєприпасів ПВК "Вагнер". Рамзан Кадиров разом з тим намагається відновити свій вплив у Кремлі.

Відомо, що 5 травня Пригожин заявляв, що за кілька днів відведе підрозділи "Вагнера" з Бахмута. За його словами, "вагнерівці" залишать місто Бахмут, де вони уже кілька місяців не можуть перемогти Сили оборони України. Відхід підрозділів ПВК "Вагнер" з Бахмута почнеться 10 травня.

Нагадаємо, російські спеціальні служби вирішили провести "зачистку" приватних мілітарних компаній. Зокрема тих, які формуються за національною ознакою — чеченських.
 

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