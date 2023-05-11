Стало відомо, що сталося з керівництвом ПВК "Вагнер"

Найманці ПВК "Вагнер". Фото: РосЗМІ

У керівництві приватної військової компанії "Вагнер", яку асоціюють з так званим "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним, стався серйозний конфлікт. Адже на перші посади ПВК призначено вельми одіозних осіб.

Про це в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Дмитро Снєгирьов. Новини.LIVE

"Цікава ситуація. Пригожин, який постійно заявляв про конфлікт між ПВК і Міністерством оборони, скаржився на нестачу снарядів призначив першим своїм заступником замість Уткіна генерала Мізинцева, який у Міністерстві оборони відповідав... саме за матеріально-технічне забезпечення", — сказав Снєгирьов.

Тобто, пояснив він, призначають людину, яка б мала нести відповідальність за так званий снарядний "голод" і масову загибель членів ПВК.

"Це свідчить про процеси, які відбуваються в середині самого ПВК. А саме — конфлікт зі старою елітою компанії. Адже саме Уткін є утворювачем ПВК, і саме з його легкої руки організація отримала назву "Вагнер", — зазначив військовий аналітик.

Що відбувається у ПВК "Вагнер"

Євген Пригожин і Рамзан Кадиров шантажем змусили міноборони РФ відновити постачання боєприпасів ПВК "Вагнер". Рамзан Кадиров разом з тим намагається відновити свій вплив у Кремлі.

Відомо, що 5 травня Пригожин заявляв, що за кілька днів відведе підрозділи "Вагнера" з Бахмута. За його словами, "вагнерівці" залишать місто Бахмут, де вони уже кілька місяців не можуть перемогти Сили оборони України. Відхід підрозділів ПВК "Вагнер" з Бахмута почнеться 10 травня.

Нагадаємо, російські спеціальні служби вирішили провести "зачистку" приватних мілітарних компаній. Зокрема тих, які формуються за національною ознакою — чеченських.

