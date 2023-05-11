Що означають останні заяви Пригожина: журналіст Ігор Яковенко в ефірі Новини.LIVE

Журналіст Ігор Яковенко в ефірі телеканалу Новини.LIVE

Журналіст Ігор Яковенко став гостем прямого ефіру Вечір.LIVE. У програмі обговорили нещодавні заяви власника російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина.

Разом з ведучим Вадимом Ярошенком на каналі Новини.LIVE обговорили скандальну заяву Пригожина, критику, з якою голова незаконної ПВК виступив в бік Міноборони РФ та самого диктатора Путіна.

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Також в ефірі обговорили парад до 9 травня, який відбувся у Москві.

Раніше з'явилася інформація, що Євген Пригожин і Рамзан Кадиров шантажем змусили міноборони РФ відновити постачання боєприпасів ПВК "Вагнер". Рамзан Кадиров разом з тим намагається відновити свій вплив у Кремлі.

Відомо, що 5 травня Пригожин заявляв, що за кілька днів відведе підрозділи "Вагнера" з Бахмута. За його словами, "вагнерівці" залишать місто Бахмут, де вони уже кілька місяців не можуть перемогти Сили оборони України. Відхід підрозділів ПВК "Вагнер" з Бахмута почнеться 10 травня.

Нагадаємо, російські спеціальні служби вирішили провести "зачистку" приватних мілітарних компаній. Зокрема тих, які формуються за національною ознакою — чеченських.