Чтобы Херсон стал безопасным, нужно дойти до середины Крыма, — Дмитрий Плетенчук

Херсон

Начальник пресс-службы тактической группы "Гром" капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук рассказал, что следует сделать для безопасности Херсона. Он подчеркнул, что оккупантов нужно оттолкнуть к середине Крыма.

Об этом Дмитрий Плетенчук сказал на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса, передает Медиацентр Украина.

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"Даже когда мы отгоним россиян на 50 км, не следует забывать, что у них есть другая тактика. Они использовали ее в Николаеве. Это обстрелы ракетами Х-55, "Пионы", С-300, другое дальнобойное оружие. Чтобы Херсон стал безопасным, нужно дойти до середины Крыма, чтобы они так безнаказанно не обстреливали", — подчеркнул Плетенчук.

По его словам, обстрелы оккупантов не остаются без ответа со стороны украинских бойцов.

Напомним, начальник пресс-службы тактической группы "Гром", капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук рассказал о ситуации на левом берегу Херсонской области. По его словам, там происходит то, что происходило и при оккупации города.

Также мы писали, что ГБР поймала херсонского предателя, работавшего на российских оккупантов на железной дороге. Коллаборант помогал восстановить сообщение между Херсоном и Крымом.

Добавим, на базу отдыха "Чайка" в Лазурном оккупанты завезли около 200 военнослужащих росгвардии. Они должны проводить усиленные контрдиверсионные мероприятия в оккупированной Херсонской области.