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Щоб Херсон став безпечним, треба дійти до середини Криму, — Дмитро Плетенчук

22 лютого 2023 15:42
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Щоб Херсон став безпечним, треба дійти до середини Криму, — Дмитро Плетенчук
Херсон
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Начальник пресслужби тактичної групи "Грім" капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук розповів, що варто зробити для безпеки Херсона. Він наголосив, що окупантів потрібно відштовхнути до середини Криму.

Про це Дмитро Плетенчук сказав під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса, передає Медіацентр Україна.

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Деталі

"Навіть коли ми відженемо росіян на 50 км, не слід забувати, що в них є інша тактика. Вони використовували її в Миколаєві. Це обстріли ракетами Х-55, "Піони", С-300, інша далекобійна зброя. Щоб Херсон став безпечним, треба дійти до середини Криму, щоб вони так безкарно не обстрілювали", — наголосив Плетенчук.

За його словами, обстріли окупантів не залишаються без відповіді з боку українських бійців.

Нагадаємо, начальник пресслужби тактичної групи "Грім", капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук розповів про ситуацію на лівому березі Херсонської області. За його словами, там відбувається те, що відбувалося і за часів окупації міста.

Також ми писали, що ДБР спіймала херсонського зрадника, який працював на російських окупантів на залізниці. Колаборант допомагав відновити сполучення між Херсоном і Кримом.

Додамо, на базу відпочинку "Чайка", що у Лазурному, окупанти завезли близько 200 військовослужбовців росгвардії. Вони мають проводити посилені контрдиверсійні заходи на окупованій Херсонщині.

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