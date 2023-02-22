Щоб Херсон став безпечним, треба дійти до середини Криму, — Дмитро Плетенчук
Начальник пресслужби тактичної групи "Грім" капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук розповів, що варто зробити для безпеки Херсона. Він наголосив, що окупантів потрібно відштовхнути до середини Криму.
Про це Дмитро Плетенчук сказав під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса, передає Медіацентр Україна.
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"Навіть коли ми відженемо росіян на 50 км, не слід забувати, що в них є інша тактика. Вони використовували її в Миколаєві. Це обстріли ракетами Х-55, "Піони", С-300, інша далекобійна зброя. Щоб Херсон став безпечним, треба дійти до середини Криму, щоб вони так безкарно не обстрілювали", — наголосив Плетенчук.
За його словами, обстріли окупантів не залишаються без відповіді з боку українських бійців.
Нагадаємо, начальник пресслужби тактичної групи "Грім", капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук розповів про ситуацію на лівому березі Херсонської області. За його словами, там відбувається те, що відбувалося і за часів окупації міста.
Також ми писали, що ДБР спіймала херсонського зрадника, який працював на російських окупантів на залізниці. Колаборант допомагав відновити сполучення між Херсоном і Кримом.
Додамо, на базу відпочинку "Чайка", що у Лазурному, окупанти завезли близько 200 військовослужбовців росгвардії. Вони мають проводити посилені контрдиверсійні заходи на окупованій Херсонщині.