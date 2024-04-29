"Шершні Довбуша" показали эффектное видео уничтожение оккупантов дронами

Уничтожение оккупанта. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на нашей земле. Так, бойцы роты ударных беспилотников показали видео поражение вражеской пехоты.

Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба "Шершні Довбуша" в Telegram.

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Операторы роты ударных БпЛА 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша ликвидировали группу оккупантов с помощью дронов.

На видео видно, как беспилотники один за другим настигают российских захватчиков в разных локациях и уничтожают вражескую пехоту.

Кто такие Шершні Довбуша

"Шершні Довбуша" — это рота ударных БпЛА в 68 егерской бригаде имени Олексы Довбуша.

Подразделение успело повоевать на самых горячих направлениях фронта, в частности, отличилось на Угледарском направлении во время осенне-зимнего наступления российской армии, а затем на линии обороны Купянск-Лиман.

Напомним, зенитчики отдельной бригады морской пехоты с помощью ЗРК "Стрела 10" уничтожили разведывательный дрон РФ.

Также мы писали, что Третья штурмовая бригада уничтожила вражеский командно-наблюдательный пункт, технику и пехоту РФ.

Кроме того, украинские воины с помощью танков Bradley "разнесли" позиции врага на фронте.

А киберспециалисты СБУ уже уничтожили пять комплексов наблюдения оккупантов.