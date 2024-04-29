"Шершні Довбуша" показали эффектное видео уничтожение оккупантов дронами
Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на нашей земле. Так, бойцы роты ударных беспилотников показали видео поражение вражеской пехоты.
Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба "Шершні Довбуша" в Telegram.
Уничтожение оккупантов дронами
Операторы роты ударных БпЛА 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша ликвидировали группу оккупантов с помощью дронов.
На видео видно, как беспилотники один за другим настигают российских захватчиков в разных локациях и уничтожают вражескую пехоту.
Кто такие Шершні Довбуша
"Шершні Довбуша" — это рота ударных БпЛА в 68 егерской бригаде имени Олексы Довбуша.
Подразделение успело повоевать на самых горячих направлениях фронта, в частности, отличилось на Угледарском направлении во время осенне-зимнего наступления российской армии, а затем на линии обороны Купянск-Лиман.
Напомним, зенитчики отдельной бригады морской пехоты с помощью ЗРК "Стрела 10" уничтожили разведывательный дрон РФ.
Также мы писали, что Третья штурмовая бригада уничтожила вражеский командно-наблюдательный пункт, технику и пехоту РФ.
Кроме того, украинские воины с помощью танков Bradley "разнесли" позиции врага на фронте.
А киберспециалисты СБУ уже уничтожили пять комплексов наблюдения оккупантов.
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