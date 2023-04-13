Шмыгаль рассказал, кто виноват в жестокой казни украинского воина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал лицо, виновное в жестокости российских военных, казнивших украинского воина. По его словам, это Владимир Путин.
Об этом сообщает CNN.
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Шмыгаль подчеркнул, что это не первое жестокое преступление, которое совершили военные РФ. По его словам, поэтому Украина просит мировых лидеров не стоять в стороне, когда происходят такие инциденты.
Глава украинского правительства рассказал, что государство расследует это и другие преступления россиян в Украине. Шмыгаль подчеркнул, что важно, чтобы все виновные понесли ответственность, в том числе руководство РФ.
"Он (Путин - ред.) несет ответственность за преступление агрессии, поскольку он приказал вторгнуться в Украину и совершать все эти преступления", — добавил Шмыгаль.
Напомним, в сети появилось видео как российские войска отрезают голову украинскому пленнику. Это вне человечности и прощения.
Также мы писали, что Служба безопасности Украины начала расследование после появления в сети видео жестокой казни российскими оккупантами пленного украинского военнослужащего. В спецслужбе уверяют, что преступники понесут наказание за совершенное.
Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала жестокое видео с убийством украинского военнопленного. Она подчеркнула, что российские военные преступники обязательно будут отвечать за это преступление.