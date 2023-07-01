Силы обороны на Таврическом направлении имеют успехи и продвижение, — Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Фото: 93 бригада "Холодный Яр"

Украинские военные имеют успехи на Таврическом направлении. Они продвигаются вперед.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1201 огневую задачу. По словам Тарнавского, потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили почти две роты.

Украинские военные уничтожили 14 единиц военной техники врага, в частности:

БТР;

БМ-21 "Град";

противотанковая гармата МТ-12 "Рапира";

три БпЛА "Zala";

три гарматы 2А36 "Гиацинт-Б";

две самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион";

гаубица 2А65 "Мста-Б";

автомобильная техника.

"Также были уничтожены четыре состава боеприпасов врага. Армия работает", — добавил Тарнавский.

Напомним, в Генштабе Вооруженных Сил Украины показали, как разведчики эффектно уничтожают российских оккупантов. Число армии РФ уменьшается с каждым днем.

Также мы писали, что за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более 500 российских оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять важную военную технику.

Добавим, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал, как бойцы эффектно уничтожили российских оккупантов. Враг накапливал боеприпасы.