Силы обороны показали, как ведутся бои в Бахмуте: видео

Украинские защитники в Бахмуте

Бахмут — одна из самых горячих точек фронта. С начала августа 2022 года российские войска, прежде всего ЧВК "Вагнер", штурмуют город и окружающие его населенные пункты.

ССО показали работу бойцов в Бахмуте.

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Бои за Бахмут

"Бои в городе Бахмут глазами операторов ССО Украины.

На кадрах видна лишь малая часть работы наших бойцов в самом городе, которую можно показать в целом. Борьба за город продолжается!" — говорится в сообщении.

На видео видно, что в городе продолжаются уличные бои. Украинские защитники отбивают все атаки противника.

Напомним, ранее Анна Маляр заявляла, что ситуация в Бахмуте на востоке Украины остается крайне напряженной. Враг использует не только наемных бойцов из группировки Вагнера, но и профессиональные подразделения десантников.

Однако несмотря на напряжение в городе, враг не смог подорвать мотивацию наших бойцов. Наше командование и военные продолжают успешно выполнять свои задачи на Бахмутском направлении, невзирая на информационные атаки врага.

Также мы писали, что у Бахмута оккупанты исчерпывают свои возможности и терпят колоссальные потери. Оборона города важна для Украины как с военной, так и политической точки зрения.

Россияне, в том числе и "вагнеровцы", сосредотачиваются на узком участке фронта в Донецкой и Луганской областях и используют личный состав "как пушечное мясо".