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Силы обороны разгромили вражеские позиции в Харьковской области — видео

27 мая 2024 14:29
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Как Силы обороны разгромили вражеские позиции в Харьковской области — видео
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Операторы Сил обороны Украины совершили успешный налет на позиции российских оккупанток. Успеха бойцам ВСУ удалось добиться на Харьковщине.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ССО Операций ВСУ в понедельник, 27 мая.

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Как говорится в сообщении, 11 российских солдат были уничтожены по дороге "На Харьков".

Кроме того, бойцы ССО взяли в плен троих военных РФ.

"Противник не успел прийти в себя, как на его позициях уже были операторы боевой группы Сил специальных операций. Как говорят наши собратья, в таких ситуациях главное для противника — не опускать руки, ведь тогда будет шанс выжить и когда-то вернуться домой, а не превратиться в " груз 200", — отметили бойцы.

К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский тоже показал видео, на котором защитники уничтожают оккупантов. Генерал отметил, что украинские бойцы не оставляют врагу никакого шанса.

Ранее главнокомандующий ВСУ Сырский рассказал, где самые горячие точки на фронте и где продолжаются самые ожесточенные бои.

Как известно, ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Подразделения сил обороны ведут жесткие оборонительные бои, попытки российских захватчиков прорвать украинскую оборону остановлены.

ВСУ
видео
Харьковская область
контрнаступление ВСУ

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