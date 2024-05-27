Як Сили оборони розгромили ворожі позиції на Харківщині — відео

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Оператори Сил оборони України здійснили успішний наліт на позиції російських окупантів. Успіху бійцям ЗСУ вдалося досягти на Харківщині.

Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі ССО Операцій ЗСУ у понеділок, 27 травня.

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Як бійці ССО знищують окупантів

Як йдеться в повідомленні, 11 російських солдатів були знищені по дорозі "На Харьков".

Крім того, бійці ССО взяли в полон трьох військових РФ.

"Противник не встиг оговтатися, як на його позиціях вже були оператори бойової групи Сил спеціальних операцій. Як кажуть наші побратими, у таких ситуаціях головне для противника — не опускати руки, адже тоді матиме шанс вижити і колись повернутися додому, а не перетворитися на "груз 200", — зазначили бійці.

До слова, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський теж показав відео, на якому захисники нищать окупантів. Генерал зазначив, що українські бійці не залишають ворогові жодного шансу.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Сирський розповів, де найгарячіші точки на фронті та де тривають найзапекліші бої.

Як відомо, ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських загарбників прорвати українську оборону зупинено.