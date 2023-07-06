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Силы обороны вытесняют оккупантов на флангах вокруг Бахмута, — Череватый

6 июля 2023 09:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Силы обороны вытесняют оккупантов на флангах вокруг Бахмута, — Череватый
Сергей Череватый. Фото: "АрмияInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинская армия оттесняет оккупационные войска на флангах вокруг Бахмута. За минувшие сутки россияне потеряли 57 человек убитыми и 136 ранеными.

Об этом заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

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Удачи под Бахмутом

По словам Сергея Череватого, украинская армия проводит серию штурмов на Бахмутском направлении.

Сейчас Силы обороны Украины вытесняют врага как на южном, так и северном флангах вокруг города.

Цифровые данные Бахмутской битвы

За минувшие сутки российские войска 361 раз обстреляли позиции ВСУ по ствольной и реактивной артиллерии и совершили три авианалета.

В течение 5 июля произошло три боевых столкновения, украинская армия уничтожила 57 оккупантов, а еще 136 ранили.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что 3 июля российские войска пытались наступать на Бахмутском направлении, но так и не смогли добиться успеха. При этом в самом Бахмуте очень неспокойно.

А спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев заявил, что украинские войска имеют частичный успех на южном и северном флангах вокруг Бахмута.

Добавим, что на днях под Бахмутом ССО уничтожили три российских "Града".

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