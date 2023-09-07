Силы обороны вытесняют оккупантов с позиций под Бахмутом

Украинский военный. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Украинские военные имеют частичный успех на Бахмутском направлении. Они вытесняют российских оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Хромового, Ивановского, Клещеевки, Северного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

"В то же время, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.

Украинские военные. Фото: Генштаб

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

Украинский военный. Фото: Генштаб

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по оккупантам. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии отминусовали у захватчиков немало военной техники.

Также мы писали, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал работу артиллерии на Бахмутском направлении.

Добавим, за время контрнаступления украинские военные освободили около 47 квадратных километров под Бахмутом. На востоке страны немного меняется локальная динамика, однако это направление остается основным для вражеского наступления.