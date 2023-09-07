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Силы обороны вытесняют оккупантов с позиций под Бахмутом

7 сентября 2023 07:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Силы обороны вытесняют оккупантов с позиций под Бахмутом
Украинский военный. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные имеют частичный успех на Бахмутском направлении. Они вытесняют российских оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Ситуация на Бахмутском направлении

Силы обороны Украины отбили атаки врага возле Орехово-Васильевки Донецкой области.

В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Хромового, Ивановского, Клещеевки, Северного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

"В то же время, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины
Украинские военные. Фото: Генштаб
Украинская военная техника
Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Украины
Украинский военный. Фото: Генштаб
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по оккупантам. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии отминусовали у захватчиков немало военной техники.

Также мы писали, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал работу артиллерии на Бахмутском направлении.

Добавим, за время контрнаступления украинские военные освободили около 47 квадратных километров под Бахмутом. На востоке страны немного меняется локальная динамика, однако это направление остается основным для вражеского наступления.

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