Силы противовоздушной обороны сбили 6 БпЛА противника

Бойцы ВСУ поразили позицию зенитно-ракетного комплекса оккупантов

В течение суток украинские защитники нанесли 5 ударов по районам сосредоточения противника. Бойцы ВСУ поразили позицию зенитно-ракетного комплекса оккупантов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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Украинские силы противовоздушной обороны сбили шесть российских беспилотников.

"По предварительной информации, 5 - типа "Ланцет" и 1 — "Зала", — говорится в сводке.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы врага и позицию зенитно-ракетного комплекса С-300.

Напомним, украинские воины продолжают овладевать ЗРК Patriot. Соответствующие учения в Германии проходят шесть дней в неделю.

Также мы писали, что США считают Крым территорией Украины. Они не против ударов ВСУ по военным объектам на полуострове.

Добавим, россия с треском провалила модернизацию крылатой ракеты Х-101 и не смогла совершить массированный прорыв украинской ПВО. Эта ракета движется с помощью нескольких навигационных систем и может изменять высоту полета от 30 до 6 тыс. метров и скорость.