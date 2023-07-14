Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Символы победы: Минобороны создает новые нарукавные знаки для ВСУ arrow

Символы победы: Минобороны создает новые нарукавные знаки для ВСУ

14 июля 2023 13:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Символы победы: Минобороны создает новые нарукавные знаки для ВСУ
Нарукавные знаки для бойцов ВСУ. Фото: Минобороны
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министерство обороны Украины создает новые нарукавные знаки для ВСУ. Целью проекта есть возрождение традиционной исторической геральдики страны.

Об этом сообщает Минобороны.

Читайте также:

Нарукавные знаки для военных

Над проектом создания новых нарукавных знаков работает команда офицеров Центрального управления развития сопровождения материального обеспечения ВСУ и Экспертный совет, в который входят известные историки, художники и аналитики.

"Каждая идея, эскиз и конечный результат — согласовываются с заказчиком, то есть, командиром воинской части. Утверждает согласованный проект Главнокомандующий ВСУ или Министр обороны Украины, в зависимости от подчинения", — говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили, что в 2022 году было утверждено 110 эскизов нарукавных знаков и 61 боевого флага.

С начала этого года полностью завершено 54 проекта и около 20 находятся на рассмотрении в Экспертном совете.

"Главный источник идей и вдохновения: армия Украины 1917-1921 годов, малоизвестные факты, редкие территориальные гербы и тому подобное", — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что именно с этими нарукавниками знаками бойцы ВСУ идут в бой против российских оккупантов.

null
Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, Силы обороны Украины продолжают оттеснять российских оккупантов на флангах вокруг Бахмута. В других донецких направлениях украинская армия держит оборону.

Также мы писали, что количество уничтоженных за прошедшие сутки российских оккупантов составляет примерно 550 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Добавим, за сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по оккупантам. Также ВСУ дважды ударили по ЗРК врага.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Коррупция, зарплаты военным, контрабанда и бэк-офисы. Большое интервью с Ярославом Железняком

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз