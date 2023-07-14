Символы победы: Минобороны создает новые нарукавные знаки для ВСУ

Нарукавные знаки для бойцов ВСУ. Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины создает новые нарукавные знаки для ВСУ. Целью проекта есть возрождение традиционной исторической геральдики страны.

Об этом сообщает Минобороны.

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Над проектом создания новых нарукавных знаков работает команда офицеров Центрального управления развития сопровождения материального обеспечения ВСУ и Экспертный совет, в который входят известные историки, художники и аналитики.

"Каждая идея, эскиз и конечный результат — согласовываются с заказчиком, то есть, командиром воинской части. Утверждает согласованный проект Главнокомандующий ВСУ или Министр обороны Украины, в зависимости от подчинения", — говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили, что в 2022 году было утверждено 110 эскизов нарукавных знаков и 61 боевого флага.

С начала этого года полностью завершено 54 проекта и около 20 находятся на рассмотрении в Экспертном совете.

"Главный источник идей и вдохновения: армия Украины 1917-1921 годов, малоизвестные факты, редкие территориальные гербы и тому подобное", — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что именно с этими нарукавниками знаками бойцы ВСУ идут в бой против российских оккупантов.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, Силы обороны Украины продолжают оттеснять российских оккупантов на флангах вокруг Бахмута. В других донецких направлениях украинская армия держит оборону.

Также мы писали, что количество уничтоженных за прошедшие сутки российских оккупантов составляет примерно 550 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Добавим, за сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по оккупантам. Также ВСУ дважды ударили по ЗРК врага.