Символи перемоги: Міноборони створює нові нарукавні знаки для ЗСУ

Нарукавні знаки для бійців ЗСУ. Фото: Міноборони

Міністерство оборони України створює нові нарукавні знаки для ЗСУ. Метою проєкту є відродження традиційної історичної геральдики країни.

Про це повідомляє Міноборони.

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Над проєктом створення нових нарукавних знаків працює команда офіцерів з Центрального управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ та Експертна рада, до якої входять відомі історики, художники та аналітики.

"Кожна ідея, ескіз і кінцевий результат — узгоджуються із замовником, тобто, командиром військової частини. Затверджує погоджений проєкт Головнокомандувач ЗСУ або Міністр оборони України, в залежності від підпорядкування", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони повідомили, що у 2022 році було затверджено 110 ескізів нарукавних знаків та 61 — бойового прапора.

З початку цього року повністю завершено 54 проєкти та близько 20 перебувають на розгляді в Експертній раді.

"Головне джерело ідей та натхнення: армія України 1917-1921 років, маловідомі факти, рідкісні територіальні герби тощо", — йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що саме з цими нарукавники знаками бійці ЗСУ йдуть у бій проти російських окупантів.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують відтісняти російських окупантів на флангах навколо Бахмута. На інших донецьких напрямках українська армія тримає оборону.

Також ми писали, що кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить приблизно 550 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.

Додамо, за добу авіація Сил оборони завдала вісім ударів по окупантах. Також ЗСУ двічі вдарили по ЗРК ворога.